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Россия атаковала Украину более 130 ударными дронами

Роман Сулима
16 октября 2024 г.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинским силам ПВО удалось отразить 51 беспилотник над 14 областями страны. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Под Тернополем возник пожар на промышленном объекте.

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Разрушенное здание в Херсоне после российского обстрела 7 октября
Последствия российского обстрела Херсона 7 октября (фото из архива)Фото: Kherson Regional Military Administration/Anadolu/picture alliance

Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников и две ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. "Враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с оккупированной территории области, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области, а также 136 ударными БПЛА", - говорится в сообщении. Пуски состоялись из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Согласно данным ВС ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить 51 дрон над 14 областями Украины, еще 60 беспилотников "локационно потеряны" в ряде украинских регионов в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. На момент публикации сообщения военных, еще 20 дронов находились в воздушном пространстве Украины, а два вернулись в РФ.

В Киевской области звучала воздушная тревога, в Тернопольской - возник пожар на промышленном объекте

По сообщению Киевской областной военной администрации, в области в ночь на 16 октября работала ПВО. В Telegram-канале ОВА жителей призывали не совершать съемку ее работы и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел масштабный пожар, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Негода. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", - написал он в Telegram.

 

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