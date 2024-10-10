Россия повредила систему ПВО Patriot в Украине

Воздушные силы ВСУ опровергли информацию об уничтожении ВС РФ комплекса Patriot в Днепропетровской области, заявив, что "враг лишь повредил несколько единиц техники".

Россия обстреляла под Днепропетровском установку американской системы ПВО Patriot, сообщили международные СМИ вечером в четверг, 10 октября.

Временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию об обстреле, однако заявил, что комплекс ПВО уничтожен не был. "Так что же произошло 9 октября? Да ничего нового, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают раненые не только люди, но и техника. Мало того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе", - написал Игнат на своей странице в соцсети Facebook .

По его словам, в тот день ЗРК Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет и часть их удалось перехватить. "Система Patriot является одной из наиболее приоритетных целей для врага", - добавил Игнат.

Ранее в тот же день, 10 октября, о российском ударе по системе Patriot под Днепропетровском написала в Telegram депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Минобороны РФ заявило об уничтожении ЗРК Patriot

Накануне, вечером 9 октября, Минобороны РФ заявило, что ВС РФ при помощи комплекса "Искандер-М" уничтожили установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области и еще несколько входящих в комплекс машин. По утверждению министерства, еще одна пусковая установка Patriot была повреждена.