Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами

Российские войска нанесли удары по Днепропетровской, Харьковской и Киевской областям. При этом были использованы баллистические ракеты.

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, 8 из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, указав, что удар был нанесен поздно вечером накануне, 19 октября, двумя баллистическими ракетами.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что среди пострадавших 14 мужчин и три женщины. По сведениям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, один из раненых - спасатель.

По данным местных властей, повреждения получили 15 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 3 административных здания (райисполком, Управление труда и социальной защиты населения, Пенсионный фонд), 7 объектов бизнеса, отель, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Кроме того, поврежден газопровод, почти три десятка автомобилей, в том числе три пожарные машины, три полицейские и карета скорой помощи. Спасательная операция завершена.

Харьков атакован гибридным боеприпасом

Харьковская областная прокуратура сообщает , что в ночь на воскресенье Новобаварский район Харькова был атакован гибридным боеприпасом "Гром-Е1", попадание пришлось на открытую местность, пострадавших нет, но повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей. Кроме того, сообщается об авиационном обстреле города Дергачи Харьковской области, где повреждены многоэтажные дома, крыша частного дома, а также административное здание. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, по словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в общей сложности она продолжалась около трех часов. В воздушном пространстве Киева и окрестностей были сбиты около 10 ударных беспилотников типа Shahed.

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи украинские радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение в общей сложности 51 воздушной цели: двух баллистических ракет "Искандер-М" и 49 беспилотников как типа Shahed, так и неустановленного типа.

В сообщении указывается, что подтверждено уничтожение 31 БПЛА неприятеля в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях, 13 российских дронов были "локационно утрачены" и еще два улетели в направлении Беларуси.