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Поврежденный "Союз МС-22" на МКС
Поврежденный "Союз МС-22" на МКСФото: NASA TV/dpa/picture alliance
ТехнологииРоссия

Роскосмос вернет на Землю "Союз МС-22" без экипажа

Ольга Лебедева
55 мин. назад

На корабле "Союз МС-22" произошла разгерметизация, его спустят на Землю в беспилотном режиме, а космонавты вернутся на "МС-23", который стартует на месяц раньше срока.

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Российская госкорпорация "Роскосмос" сообщила о решении вернуть с орбиты на Землю поврежденный корабль "Союз МС-22" без экипажа. Находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио будут возвращены на корабле "Союзе МС-23", запуск которого состоится на месяц раньше срока, заявил Роскосмос в среду, 11 января.

В корпорации напомнили, что на корабле "Союз МС-22" 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. "Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия - менее 1 миллиметра", - заявил Роскосмос.

Запус "Союза МС-2" - в беспилотном режиме

Запуск "Союза МС-2" перенесен с 15 марта на 20 февраля 2023 года, он произойдет в беспилотном режиме. Изначально на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.

"После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции, обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме", - сообщил глава госкорпорации после заседания госкомиссии. По его словам, пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и был бы возможен не ранее начала марта.

Космический корабль "Союз МС-22" прибыл на МКС в сентябре, он стал первым  в рамках соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. Его экипаж планировал провести на орбите полгода и вернуться на Землю в конце марта, совершив во время миссии пять выходов в открытый космос. 25 ноября Прокопьев и Петелин не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Второй выход был отменен 15 декабря в связи с утечкой вещества из космического корабля.

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