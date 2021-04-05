Роскомнадзор не будет пока блокировать Twitter

Роскомнадзор пока не будет переходить к полной блокировке работы Twitter в России, но продолжит замедлять трафик сети микроблогов до 15 мая. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Компании Twitter Inc. предоставили дополнительное время на удаление запрещенного российскими властями контента.

С 10 марта представители корпорации убрали около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. материалов, в которых, по версии Роскомнадзора, содержалась "детская порнография, пронаркотический и суицидальный контент".

Twitter и акции протеста в РФ

В начале марта агентство "Интерфакс" сообщило о поступлении в один из судов Москвы 12 протоколов в отношении социальных сетей Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, а также компании Google, обвиняющихся в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Два административных протокола были составлены в отношении Telegram, один - в отношении TikTok, и по три протокола - в отношении Facebook, Twitter и Google.

Речь шла о "правонарушениях", совершенных с 22 по 24 января, пояснили в Таганском суде. По данным статьям предусматривается штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

До этого, 23 и 31 января, в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". Позднее, 2 февраля, суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше".

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