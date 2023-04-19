"Росэнергоатом" заменит американское ядерное топливо на ЗАЭС

На 421-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 20 апреля (время московское).

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Яркая вспышка в небе над Киевом, которую поздним вечером 19 апреля наблюдали жители украинской столицы, была результатом падения космического спутника NASA на Землю, сообщил в Telegram-канале начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Объявленную вскоре после этого воздушную тревогу он объяснил стремлением властей избежать жертв от падения обломков спутника. В сворю очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что вспышка над Киевом, по предварительным данным, связана с падением спутника или метеорита и что эта информация уточняется. Между тем образовательный проект Alpha Centauri, посвященный космосу, утверждает, что упавший объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. В атмосферу 19 апреля действительно должен был входить старый спутник NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 годы, но траектория его падения находится очень далеко от территории Украины, подчеркнули в Alpha Centauri.

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"Росэнергоатом" намерен заменить американское ядерное топливо для оккупированной Запорожской АЭС на российское. Запасов ядерного топлива американской Westinghouse на ЗАЭС хватит на четыре года, заявил в интервью "Интерфаксу" советник главы концерна Ренат Карчаа. По его словам, на станции откажутся от использования топлива из США гораздо раньше этого срока. Накануне телеканал CNN сообщил, что министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на ЗАЭС "ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США". В документе указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США.

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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