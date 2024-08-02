Родные убитого чеченца разочарованы выдачей Красикова РФ

Приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили офицер ФСБ Вадим Красиков передан Москве в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и Западом.

Родственники убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили с разочарованием встретили новость о передаче России преступника - предполагаемого офицера Федеральной службы безопасности Вадима Красикова. "После убийства не прошло и пяти лет, а нанятый Путиным убийца вновь на свободе", - заявили живущие в Германии родные жертвы через своего адвоката Ингу Шульц (Inga Schulz) в четверг, 1 августа.

Выдача осужденного на пожизненный срок Красикова российской стороне "стала для нас разрушительной новостью", указывается в заявлении близких Хангошвили. "С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь была спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, нет закона, даже в тех странах, где закон является высшей инстанцией", - отмечается далее.

Берлин: Решение выдать Красикова далось нелегко

Решение выдать офицера ФСБ Москве было нелегким, признали власти Германии. "На одной чаше весов была заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному на тюремное заключение (Красикову. - Ред.), на другой - свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных. Наши обязательства по защите немецких граждан и солидарность с США были важными мотивами", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал обмен Красикова "правильным решением". По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на освобождении россиянина настоял министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann), давший соответствующее распоряжение генпрокурору Йенсу Роммелю (Jens Rommel). Федеральная прокуратура была против и настаивала, что помилование должен утвердить президент ФРГ. Но в итоге прокуроры подчинились указанию, хотя в ведомстве "царит разочарование".

Обмен узниками между РФ и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Россию вернулись 10 человек - помимо Красикова это сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, а также кибермошенники.

Убийство чеченца в Берлине

Объявленный Россией в розыск по обвинению в терроризме Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Вадим Красиков с документами на имя Вадима Соколова был задержан в тот же день.

Процесс по делу начался в октябре 2020-го и продолжался более года. В декабре 2021 года Красиков был приговорен к пожизненному лишению свободы. Высший земельный суд Берлина посчитал доказанным утверждение стороны обвинения, что Красиков совершил это убийство по указанию властей РФ.