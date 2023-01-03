РК: Сеул ведет диалог об учениях с ядерными средствами США

Сеул и Вашингтон ведут диалог об учениях с ядерными средствами США, заявили в офисе Юн Сок Ёля. Байден до этого говорил, что о совместных ядерных маневрах речи нет.

Южная Корея и США ведут переговоры об обмене информацией и совместной реализации планов с участием ядерных средств Соединенных Штатов. Об этом сообщили в офисе президента Республики Корея (РК) Юн Сок Ёля, передало во вторник, 3 января, южнокорейское агентство Yonhap.

Накануне глава РК заявил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о совместном планировании и учениях для противодействия ядерным угрозам Северной Кореи.

Позднее на вопрос репортера в Белом доме, идет ли такой диалог, президент США Джо Байден ответил: "Нет". Других деталей он не привел.

"Совместные ядерные учения - термин для ядерных держав"

Старший секретарь президента РК по связям с общественностью Ким Ын Хе позднее отметила: "Когда репортер Reuters спросил президента Байдена напрямую, обсуждаются ли совместные ядерные учения, тот, очевидно, должен был ответить: "Нет". Совместные ядерные учения - термин, используемый между ядерными державами", - пояснила Ким Ын Хе.

"Южная Корея и Соединенные Штаты ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих взаимных планах, связанных с работой ядерных средств США, чтобы ответить на (наличие. - Ред.) ядерного оружия у Северной Кореи", - подчеркнула она.

Как напомнило агентство Reuters, Байден только что вернулся из отпуска на Виргинских островах, где его сопровождал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Агентство Reuters позднее передало со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена, что Сеул и Вашингтон рассматривают возможность расширения обмена информацией, планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, а также - предполагаемых военно-штабных учений.

В ЕС призвали КНДР снизить напряженность

В Европейской службе внешних связей (EEAS) 2 января призвали КНДР прекратить действия, "повышающие военную напряженность, включая запуски ракет и вторжения беспилотников за пределы ее границ, имевшие место в течение последней недели".

В Брюсселе уверены, что "продолжающееся нарушение КНДР резолюций Совета Безопасности ООН и недавние заявления, свидетельствующие о ее намерении продолжать подобные противоправные действия, не идут на пользу северокорейскому народу".

ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении денуклеаризации - в полном объеме, верифицируемым образом и в необратимом порядке, указали в EEAS.

Ракетные испытания Пхеньяна

Пхеньян 1 января в очередной раз испытал баллистическую ракету малой дальности, сообщили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.

До этого, 31 декабря 2022 года, Северная Корея произвела запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи 28 декабря поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году.

В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, отмечало агентство Reuters: с начала года Пхеньян провел свыше 50 ракетных испытаний.

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