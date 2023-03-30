РФ выдыхается под Бахмутом и другие события 400-го дня войны

Плотность обстрелов РФ в Бахмуте снизилась в разы, Кремль хочет завербовать на войну 400 тыс. человек, арест в России журналиста The Wall Street Journal за "шпионаж".

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 30 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обстрелы Украины

Российские войска за сутки нанесли по Украине один ракетный и три авиационных удара, а также пять раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, сообщили в Генштабе ВСУ. Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Самая напряженная ситуация на фронте по-прежнему в Бахмуте, где российские силы, по утверждению Генштаба ВСУ, продолжают безуспешные попытки штурма. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. Было отражено 47 атак противника на указанных ", - говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация в Бахмуте

Украинские военнослужащие в разговоре с газетой The New York Times утверждают, что интенсивность российских атак в районе Бахмута в последнее время значительно упала и угрозы неминуемого окружения больше нет. "Противник исчерпал все свои резервы. Плотность обстрелов снизилась в несколько раз. Раньше они могли атаковать во всех направлениях одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, но постепенно атаки угасают", - сказал NYT полковник Евгений Межевикин, возглавляющий украинскую тактическую группу "Адам", которая сейчас воюет в Бахмуте.

С ним согласился и командир штурмовой роты на северном фланге города Сергей Филимонов. По его мнению, украинские военные могут в обозримом будущем совершить контратаку, пробив оборону, и окружить российские войска.

Разведка Великобритании - о планах Кремля завербовать на войну 400 тыс. человек

Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине предполагает, что Россия не сможет набрать 400 тысяч "добровольцев" для участия в войне. О таких планах Кремля ранее сообщало агентство Bloomberg. Российское руководство преподносит кампанию как привлечение "добровольных, профессиональных кадров", а не как новую, обязательную мобилизацию, отмечает британская военная разведка. "Существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, а региональные власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к вступлению в армию", - пишет Минобороны Великобритании.

По мнению ведомства, российские власти, вероятно, выбрали якобы "добровольческую модель" для восполнения дефицита кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев, полагают в разведке.

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6

Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder. Об этом сообщается на сайте федерального правительства. Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи Киеву были переданы две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две бронемашины для разминирования WISENT 1, 52 грузовика Zetros, 40 тыс. аптечек и 103 тысячи жгутов-турникетов.

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Арест в России журналиста The Wall Street Journal за "шпионаж"

Лефортовский районный суд Москвы арестовал задержанного ФСБ журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в "шпионаже". По версии спецслужбы, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны", якобы "осуществлял сбор сведений", составляющих гостайну, о деятельности "одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Его задержали, как утверждает ФСБ, "при получении секретных сведений". В WSJ отвергли все обвинения. В Белом доме заявили, что Госдеп США находится в прямом контакте с властями РФ по поводу ареста Гершковича и активно работает над обеспечением консульского доступа к нему.

ФСБ задержала американского журналиста To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы, заявил на собрании акционеров глава компании Йоханн Штробль. В RBI не сообщили никаких параметров возможной сделки. В беседе с изданием Financial Times Штробль уточнил, что RBI сузила список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов, с которыми будет активно работать в ближайшие недели. В RBI также сообщили, что продолжат сокращать свой бизнес и "деловую активность" в России, но пока рассматривают варианты с сохранением некоторых банковских подразделений в стране, чтобы соблюсти условия своей банковской лицензии.

Верещук: Украина готова забрать всех вывезенных в РФ украинских сирот

Украина готова забрать депортированных Россией детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. "Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций - ООН, МККК или другой - мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия", - сказала Верещук.

Глава ЕК увязала отношения ЕС с Китаем с его реакцией на войну России

Отношения между ЕС и КНР в дальнейшем будут определяться отношением Китая к войне РФ в Украине, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "То, как Китай отреагирует на войну Путина, станет решающим фактором", - сказала фон дер Ляйен в Брюсселе. Ожидается, что она посетит Пекин на следующей неделе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Председатель Си не смущен жестоким и незаконным вторжением в Украину и придерживается своей "безграничной" дружбы с путинской Россией", - сказала фон дер Ляйен. Пекин до сих пор не осудил агрессивную войну РФ в Украине. "Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым, только если он основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - продолжила она. "Любой мирный план, закрепляющий российские аннексии, не может быть реализован", - подчеркнула глава ЕК.

В Украине предложили энергокомпаниям направить часть сверхприбыли на помощь стране

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предложил, чтобы международные энергетические компании, получившие огромные прибыли из-за роста цен во время войны, "поделились" с Киевом сверхприбылями. Об этом он сказал в беседе с изданием Politico.

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за войны. По нашим оценкам, это более 200 миллиардов долларов. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы сражаемся. Я думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетический сектор", - сказал Галущенко.

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