РФ и КНР хотят созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН

Россия и Китай предлагают созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях поддержания глобальной стабильности в условиях "усиления мировой политической турбулентности". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Вана И, опубликованном во вторник, 23 марта, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка", - подчеркивается, в частности, в заявлении.

Документ обнародован после переговоров Сергея Лаврова и Вана И в китайском Гуйлине.

Лавров заявил о "деструктивном характере намерений" Вашингтона

Сергей Лавров и Ван И

Как напоминает агентство Reuters, Россия давно настаивала на подобном саммите. Президент России Владимир Путин еще в 2020 году предлагал провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании - постоянных членов Совета Безопасности ООН и основателей организации. Эту инициативу Путин озвучил на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме.

По данным Reuters, нынешнее совместное обращение является реакцией Москвы и Пекина на политику Вашингтона. Выступая на совместной пресс-конференции с китайским коллегой, Лавров, в частности, заметил: "Мы отметили деструктивный характер намерений США, опираясь на военно-политические союзы времен холодной войны и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ооноцентричную международно-правовую архитектуру".

США и Китай обменялись жесткими обвинениями

До этого, на встрече в городе Анкоридж в штате Аляска 18 марта госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в кибератаках, экономическом шантаже союзников Вашингтона, нарушениях прав человека в Гонконге и притеснении уйгуров и заявил, что "отношения США с КНР будут когда нужно конкурентными, когда возможно - основанными на сотрудничестве и когда необходимо - враждебными". Действия Пекина угрожают глобальной стабильности, резюмировал Блинкен.

Глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ответил на это 15-минутной речью на китайском языке, в которой раскритиковал "слабеющую демократию" в США, притеснения меньшинств, а также американскую внешнюю и торговую политику.

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