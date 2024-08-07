РФ атаковала Украину 30 беспилотниками

Воздушные силы ВСУ заявили, что сбили 30 российских дронов Shahed. В Киевской области ранен один человек и повреждены жилые дома. Кроме того, есть разрушения в Хмельницкой и Николаевской областях.

Российские сила совершили очередную ночную атаку по территории Украины с применением беспилотников. Радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ выявили и сопровождали 30 российских дронов Shahed, запущенных из Приморско-Ахтарска и Ейска Краснодарского края, заявил в среду, 7 августа, командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Все выявленные беспилотники были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях, добавил он.

Между тем в Киевской областной военной администрации заявили о третьей ночной атаке подряд на столичный регион. "В этот раз Киевщина была атакована БПЛА. Тревога продолжалась всю ночь - более 8 часов", - сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его данным, в результате падения обломков пострадал один человек, у него осколочное ранение ноги. Кроме того, в двух общинах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственного сооружения, говорится в заявлении.

Последствия атаки РФ в других областях Украины

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в пределах региона сбиты 4 российских беспилотника. Пострадавших нет, но обломками повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий, написал он в Telegram .

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким указал, что в области уничтожено 14 БПЛА типа Shahed 131/136. "В результате боевой работы и падения обломков возникли два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет", - добавил он. Кроме того, Ким сообщил об атаке российского FPV-дрона в городе Очаков, в результате также загорелась сухая трава.

В свою очередь начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что последствий российской атаки в регионе нет. "Более восьми часов подряд у нас продолжалась воздушная тревога. Кое-где было громко. В это время в небе над Черкасщиной наши защитники уничтожили два вражеских БПЛА", - написал он в Telegram . В Винницкой ОВА заявили об уничтожении в области двух беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отмечается в заявлении.