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SpaceX создает сеть спутников-шпионов для разведки США

Евгений Жуков
16 марта 2024 г.

Компания SpaceX заключила с американской разведкой контракт на 1,8 млрд долларов для создания новой сети спутников-шпионов, пишет Reuters. Она поможет США быстро находить цели по всему земному шару.

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Запуск ракеты компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал
Запуск ракеты компании SpaceX с космодрома на мысе КанавералФото: Red Huber/AFP/Getty Images

Компания Илона Маска SpaceX работает над созданием сети из сотен разведывательных спутников в рамках секретного контракта с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO). Об этом в субботу, 16 марта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пятерых информированных собеседников.

По словам источников информагентства, проектом занимается подразделение SpaceX под названием Starshield, соответствующий контракт стоимостью 1,8 миллиарда долларов был подписан с NRO в 2021 году.

Будут расширены возможности быстро находить цели по всему земному шару

В случае успеха программы будут значительно расширены возможности администрации и вооруженных сил США по быстрому обнаружению потенциальных целей практически в любой точке земного шара, указывает Reuters.

В феврале газета The Wall Street Journal писала о существовании засекреченного контракта Starshield стоимостью 1,8 миллиарда долларов с неизвестным разведывательным агентством. Однако цели программы не раскрывались.

Reuters не удалось выяснить, когда может начать работу новая сеть спутников на низких орбитах. Кроме того, агентство не установило, какие еще компании участвуют в проекте со своими собственными контрактами.

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