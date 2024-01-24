СМИ: Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь на месяц

По информации Reuters, Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников и палестинских заключенных.

По информации Reuters , власти Израиля и террористическая группировка ХАМАС достигли принципиальной договоренности о прекращении огня в секторе Газа на 30 дней, освобождении палестинских заключенных и израильских заложников. Она была достигнута в результате интенсивных переговоров в последние недели при посредничестве Катара, США и Египта, но реализация нового перемирия задерживается из-за остающихся разногласий по вопросу условий окончательного прекращения военной операции Израиля в секторе Газа, сообщает в среду, 24 января, агентство со ссылкой на несколько источников.

ХАМАС настаивает на согласовании условий постоянного прекращения огня

Как отмечает Reuters, Израиль и посредники стремятся к поэтапному освобождению различных категорий израильских заложников, начиная от гражданских лиц и заканчивая военными, и предлагают в обмен освобождение палестинских заключенных и увеличение помощи сектору Газа. По информации агентства, нынешний раунд дипломатических усилий начался 28 декабря. В ходе переговоров были сокращены требования ХАМАС по длительности временного прекращения огня с нескольких месяцев до 30 дней, сообщил неназванный чиновник, знакомый с деталями диалога.

По этим данным, Израиль предлагает палестинской группировке прекратить военную операцию, если главари ХАМАС будут изгнаны из сектора Газа, но ХАМАС эти требования отвергает и настаивает на предоставлении гарантий дальнейшего постоянного прекращения огня в качестве условия временного перемирия и освобождения заложников. Вместе с тем собеседники Reuters указывают, что сделка может быть заключена в любую минуту.

Подтверждения информации Reuters из официальных источников пока не поступало. Ранее Axios сообщал о предложении Израиля прекратить огонь на два месяца.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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