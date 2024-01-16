Израиль: "Интенсивной фазе" войны в секторе Газа скоро конец

Министр обороны Израиля Галант сообщил о скорой смене стратегии в военной операции против боевиков ХАМАС. По его словам, цели операции в южной части сектора Газа будут вскоре достигнуты.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия планирует изменить стратегию в рамках наступления против палестинского террористического движения ХАМАС в южной части сектора Газа. "Мы дали ясно понять, что интенсивная фаза маневрирования продлится около трех месяцев. В южной части сектора Газа мы достигнем этой цели, и эта фаза вскоре завершится", - сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме вечером в понедельник, 15 января.

По словам Галанта, после этого в северной части сектора Газа начнется "следующая фаза" войны. При этом глава Минобороны Израиля не назвал каких-либо конкретных сроков.

Израиль с 27 октября проводит наземную военную операцию в секторе Газа. В последние недели израильская армия усилила рейды и удары с воздуха по целям в городах Хан-Юнис и Рафах в южной части этого региона. По сообщению Израиля, 15 января сектор Газа покинула одна из четырех участвующих в операции дивизий. Израильские военные заявили, что солдаты уничтожили "сотни террористов" и разрушили километровые тоннели ХАМАС в центральной и северной частях сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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