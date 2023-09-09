Reuters: РФ пока не может компенсировать дефицит снарядов

В 2022 году Россия применила в Украине не менее 10 млн артиллерийских снарядов, поэтому наращивание их выпуска до 2 млн в год не покроет дефицит, пишет Reuters.

Россия в ближайшие годы может увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов единиц в год, однако по-прежнему будет испытывать их нехватку в условиях войны против Украины. Такую точку зрения чиновник одной из западных стран, пожелавший, чтобы его имя осталось неназванным, высказал в пятницу, 8 сентября, в беседе с агентством Reuters.

В 2022 году российские войска применили в Украине от 10 до 11 млн единиц снарядов, считает собеседник Reuters. По его словам, силы РФ оказались в затруднительном положении.

Вложения РФ в оборонный сектор могут создать условия для выпуска около 200 танков в год, но и этот показатель не перекрывает потребности Москвы, объяснил чиновник. "Если вы потеряли 2000 танков, вам понадобится десятилетие, чтобы прийти к состоянию, в котором вы начинали", - заявил он. Ранее западные эксперты оценивали потенциал роста российского производства снарядов и танков вдвое ниже, отмечает агентство.

О визите Шойгу в КНДР

Поездка министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею в июле является демонстрацией отчаяния Москвы, считает чиновник. В Белом доме заявили, что Москва с помощью Пхеньяна стремится пополнить запасы вооружения. По мнению собеседника Reuters, КНДР выторгует для себя выгодные условия сделки.

Показатели военных потерь России в Украине различаются

С момента военного вторжения в соседнюю страну Россия потеряла 4000 боевых бронированных машин (ББМ), более 100 самолетов и 270 тысяч человек убитыми и ранеными, указал собеседник Reuters. Он не сообщил источник этих данных.

Генштаб ВСУ в оперативной сводке 8 сентября оценивал потери личного состава армии РФ примерно в 267,5 тысячи человек. Кроме того, украинское командование заявило о 4529 уничтоженных танках, 9726 ББМ и 315 самолетах.

Российская сторона в последний раз называла количество погибших 21 сентября 2022 года. По утверждениям Минобороны РФ, к тому моменту в ходе войны погибли 5937 российских солдат и офицеров. Кроме того, в январе российское оборонное ведомство признало гибель 89 военнослужащих в захваченной Макеевке.

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