"Репортеры без границ": В России де-факто отменили свободу прессы

С начала широкомасштабного вторжения в Украину свобода прессы в России практически перестала существовать. Такой вывод делают эксперты международной организации "Репортеры без границ" (RSF), обнародовавшей во вторник, 3 мая, свой ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы. За прошедший год Россия опустилась в нем со 150 на 155 позицию. В Украине ситуация в этой области также заметно ухудшилась.

По мнению исследователей, военные конфликты и кризисные ситуации по всему миру, а также выросший, в том числе на фоне пандемии коронавируса, уровень насилия по отношению к журналистам оказали ключевое влияние на глобальную ситуацию со свободой прессы. "Убийства и похищения, задержания и физические нападения - все это лишь различные проявления одной и той же проблемы: правительства, группы интересов и отдельные лица хотят при помощи насилия помешать сотрудникам СМИ вести независимое освещение событий, - констатирует официальный представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске (Michael Rediske). - Этот феномен мы наблюдаем в различных регионах мира: России, Мьянме или Афганистане - даже в Германии, где уровень агрессии по отношению к журналистам достиг невиданных высот".

Россия: массивное давление на СМИ с начала 2021 года

По оценке "Репортеров без границ", еще до начала вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ. "Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены "иноагентами", многие из-за этого были вынуждены прекратить работу", - напоминают авторы доклада, приводя в пример судьбу радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь" и "Новой газеты", редакцию которой возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

При определении места России в рейтинге стран по уровню свободы прессы в 2022 году эксперты RSF учли факт запрета в стране зарубежных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также изменение национального законодательства, согласно которому за распространение сведений о ВС РФ, которые власти сочтут дезинформацией, грозит до 15 лет тюрьмы.

Украина: ситуация резко ухудшилась с началом войны

Украина опустилась за год в рейтинге RFS с 97 на 106 строчку. По мнению экспертов, ситуация со свободой слова в этой стране серьезно ухудшилась с начала российского вторжения. По данным "Репортеров без границ", как минимум семь сотрудников СМИ погибли в Украине во время работы за первые два месяца боевых действий. В то же время российские военные "целенаправленно нападали на группы журналистов и бомбили телебашни в ряде городов". "Неоднократно сотрудников СМИ похищали или давление оказывали на членов их семей, чтобы заставить их (журналистов. - Ред.) замолчать", - говорится в пресс-релизе организации.

Не давая оценки этому факту, сотрудники RSF оговаривают также, что 20 марта общенациональные телеканалы в стране указом президента Украины Владимира Зеленского были объединены ради проведения единой информационной политики.

Беларусь: ситуация со свободой прессы лучше, чем в России

Примечательно, что, по мнению RSF, даже в Беларуси, где "диктатор Александр Лукашенко с момента своего "переизбрания" в августе 2020 года преследует независимых журналистов с большой жестокостью", ситуация со свободой прессы на данный момент лучше, чем в соседней России. В актуальном рейтинге "Репортеров без границ" эта страна занимает 153 место, что на две позиции лучше российского. Одним из событий, иллюстрирующих текущее положение дел в Беларуси, стало принуждение в мае 2021 года к посадке в Минске лайнера Ryanair ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, отмечают эксперты.

Акции с требованием освободить Романа Протасевича в Ирландии

Что касается Центральной Азии, то там, по оценке "Репортеров без границ", "определенная доля свободы прессы и плюрализма СМИ" имеется лишь в Кыргызстане, который занимает в рейтинге организации 72 строчку. В то же время Туркменистан находится в числе замыкающих список: 177 место из 180. В Азербайджане ситуация также остается сложной, поскольку президент страны Ильхам Алиев "сурово преследует" критичных журналистов, констатируют в RSF. По оценке организации, эта страна занимает 154 место в рейтинге.

Германия: участившиеся нападения на журналистов

Германия в 2022 году остается в двадцатке стран с самой благоприятной ситуацией в сфере свободы прессы. Между тем по сравнению с 2021 годом позиции ФРГ несколько ухудшились: с 13 места она опустилась на 16. С точки зрения экспертов RSF, причин такого развития три: изменения законодательства, затрудняющие защиту журналистских источников, сокращение числа ежедневных газет, а также участившиеся случаи насилия по отношению к журналистам во время демонстраций.

В Германии журналисты не раз становились объектами нападок противников мер по борьбе с пандемией

Что касается последнего пункта, то за прошедший год эксперты RSF насчитали в Германии 80 подтвержденных случаев нападения на сотрудников СМИ. Это - пик за все время существования рейтинга (с 2013 года). Для сравнения: в 2021 году в ФРГ было 65 задокументированных случаев нападений на сотрудников СМИ, что также представляло собой тогда "антирекорд".

Большинство инцидентов, по данным "Репортеров без границ", происходили на демонстрациях против мер по борьбе с пандемией коронавируса, в которых нередко участвовали сторонники праворадикальных взглядов. Точное число незадокументированных случаев проявления агрессии по отношению к журналистам - как-то угроз, словесных нападок или оскорблений - определить нельзя, добавляют авторы рейтинга.

Скандинавия - лидер в области свободы прессы

Как и в предыдущем году, на "пьедестале почета" среди стран с самой благоприятной ситуацией со свободой прессы оказались скандинавские государства: Норвегия (1 место), Дания (2 место) и Швеция (3 место). При этом в пятерку лидеров впервые вошла страна с постсоветского пространства - Эстония, занявшая 4 место и опередившая таким образом Финляндию всего на одну позицию.

Среди стран с самой несвободной прессой ожидаемо находятся Северная Корея (180 место), Эритрея (179) и Иран (178). Китай, учитывая масштабную цензуру в интернете и пропаганду, ведущуюся как внутри страны, так и за рубежом, занял в 2022 году, по оценке "Репортеров без границ", 175 место. Мьянма в связи с последствиями военного переворота опустилась на 176 строчку.

Мировой рейтинг свободы прессы, ежегодно публикуемый организацией "Репортеры без границ", оценивает ситуацию в этой области в 180 странах мира. В 2022 году RSF впервые использовала для составления рейтинга новую методику, учитывающую пять дополнительных факторов, влияющих на ситуацию со свободой прессы в той или иной стране, а именно: политический, экономический и социо-культурный контекст, правовые рамки и ситуацию в сфере безопасности.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

