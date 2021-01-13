 ″Репортеры без границ″ критикуют РФ за поправки к закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 13.01.2021

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Россия

"Репортеры без границ" критикуют РФ за поправки к закону об "иноагентах"

Правозащитники призывают Совет Европы напомнить властям РФ о необходимости соблюдать статью Европейской конвенции по защите прав человека о свободе выражения мнения.

Фотожурналистка

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала российские власти отменить поправки в законодательство, позволяющие признавать "иностранными агентами" не только юридические, но также физические лица. Одновременно с этим из списка "иноагентов" должны быть исключены журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая, говорится в заявлении RSF, поступившем в распоряжение DW в среду, 13 января.

Власти РФ "абсурдным образом и без четких определений продолжают расширять законодательство об "иностранных агентах", считает глава отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. Она указывает, в частности, на неясность формулировки "политическая деятельность", из-за которой журналисты и СМИ в РФ могут быть признаны "иноагентами".

Новые поправки были приняты "в спешке под конец года", они побуждают журналистов к самоцензуре и призваны "заглушить все критические и даже объективные голоса в России", отмечает Кавелье. RSF призывает Совет Европы напомнить властям РФ о необходимости соблюдать статью 10 Европейской конвенции по защите прав человека, гарантирующую свободу выражения мнения.

Физлица начали признавать "иноагентами" еще 28 декабря

Поправки в российское законодательство, касающееся "иностранных агентов", были приняты 23 декабря Госдумой и 25 декабря одобрены Советом Федерации. 30 декабря закон подписал президент Владимир Путин. Изменения позволяют признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

Министерство юстиции РФ начало вносить в список "иноагентов" физлица еще 28 декабря. В соответствии с изменениями, в реестр были включены основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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