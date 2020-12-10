Эрдоган пригласил Армению к сотрудничеству

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению присоединиться к "платформе шести" стран, создание которой он предложил накануне. Об этом пишет турецкое издание Daily Sabah в пятницу, 11 декабря. Если Ереван согласится, то "получит значительную выгоду", и "может быть открыта новая страница в отношениях Турции и Армении", отметил президент.

Накануне Эрдоган в качестве гостя принял участие в военном параде, который прошел в Баку по случаю окончания военных действий в Нагорном Карабахе. В ходе деловой поездки президент Турции также встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. На совместной пресс-конференции Эрдоган выдвинул предложение о сотрудничестве шести стран - Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения - с целью стабилизации ситуации и сохранения мира на Южном Кавказе. По словам Эрдогана, российская сторона положительно отнеслась к созданию такого формата.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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