Кино о дружбе Армении с Азербайджаном, или Зачем нужна премия ADAMI

Престижный международный конкурс ADAMI Media Prize подводит итоги. Вручение призов победителям по итогам года состоится 10 декабря. В этом сезоне вещатели, кинематографисты и журналисты из стран Восточного партнерства ЕС подали более 300 заявок. Премия была учреждена в 2015 году с целью поощрения профессионалов аудиовизуального дела из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Цель ADAMI - поддержка в освещении тем миграции, интеграции, этнического, религиозного и культурного разнообразия.

Штефан Тольц

Мы связались с директором конкурса Штефаном Тольцем (Stefan Tolz).

DW: Этот год - особенный для всех - и не только из-за пандемии коронавируса. А если говорить о странах, принимающих участие в конкурсе, то нельзя не вспомнить о конфликте в Нагорном Карабахе. Как эти события повлияли на конкурсную программу в этом сезоне?

Штефан Тольц: Начало подачи заявок приходится на февраль. И как раз тогда началась первая волна пандемии. И многие потенциальные участники задумались над тем, подавать заявку или нет, потому что голова у людей была занята другими проблемами. Но заявки были, и многие проекты - об актуальной ситуации, но не все. Очень много проектов посвящены правам женщин, причем в разных ракурсах, будь то гендерное равенство или свобода выражать свое мнение. В конкурсе принимают участие шесть стран: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. И всегда интересно наблюдать за тем, как некоторые темы становятся актуальными для всех стран сразу, - например, приграничные конфликты.

Один из фильмов, к примеру, повествует не о конфликте между Арменией и Азербайджаном, а о дружбе между армянами и азербайджанцами. Армяне и азербайджанцы, в том числе совсем юные студенты, живут в Тбилиси и дружат. А в другом фильме (он называется "Прерванный диалог") речь идет о двух пожилых женщинах, армянке и азербайджанке, которых дружба связывает с советских времен. Они живут на границе между Арменией и Азербайджаном и не виделись с начала 1990-х. И режиссеры, одна из Армении, другая из Азербайджана, сняли про них фильм. При этом настоящее имя режиссера из Азербайджана мы не можем называть, потому что у нее из-за этого на родине могут возникнуть проблемы...

Кадр из фильма "Прерванный диалог" (Кристина Солоян, Chai Khana, Армения). Номинант в категории "ADAMI Online Prize за онлайн-видео"

Наша премия и создана для того, чтобы призывать людей затрагивать сложные темы в своих фильмах, и на церемонии вручения призов мы всегда говорим о важности таких тем. Мы до сих пор надеемся, что торжественную церемонию покажут в телеэфире как в Армении, так и в Азербайджане, потому что преодолеть такие конфликты можно только так - через творчество и медиа, находя темы для разговора, а не отвергая возможность диалога.

- А протесты в Беларуси как-то отражены в работах номинантов конкурса?

- Среди номинантов из Беларуси - Дима Дедок, достаточно известный у себя на родине человек, снимающий андерграундные фильмы. Он снял фильм об андерграундной поэзии. Из этих стихов становится понятным, чем живет общество в Беларуси, насколько отчасти западным оно уже стало, как люди жаждут свободы. Но среди конкурсных проектов нет фильмов, рассказывающих непосредственно об актуальных протестах в Беларуси.

Кадр из фильма "Стихи из болота" (Дима Дедок, Беларусь). Номинант в категории "ADAMI Online Prize за онлайн-видео"

- В будущем не планируется расширение географии и участие в конкурсе других стран, кроме тех шести, которые задействованы сейчас?

- Премия изначально задумывалась как конкурс для этих шести стран. Но нам важно не терять связь с Россией, поэтому в жюри, как правило, есть представитель этой страны. Кроме того, мы приглашаем докладчиков из России для участия в наших конференциях. Но о том, чтобы включить Россию в список стран-участниц, речь пока не идет. Дело в том, что там гораздо сильнее развит медийный рынок, это касается и финансовой составляющей. К тому же участие России отдельными странами - участницами проекта - может быть воспринято негативно. Но связь с Россией мы не теряем. Мы всегда работаем на двух языках: русском и английском. Потому что русский язык - общий для стран Восточного партнерства.

- Что изменилось за пять лет существования премии? Изменилось ли техническое или содержательное качество проектов, тематика?

- Ситуация варьируется от страны к стране. В большинстве стран-участниц доминируют частные СМИ, на которые оказывают влияние политические элиты и которыми зачастую руководят олигархи. Либо мы имеем ситуацию, где главенствуют государственные СМИ, а частные борются за выживание и внимание. Эту ситуация я наблюдаю уже в течение пяти лет.

В Беларуси за последние пять лет произошли изменения: снимать стали больше, проекты стали глубже и интереснее. Нам было в этой стране важно наладить контакт и с государственным телевидением, чтобы понять и показать, что там делается в плане освещения проблем меньшинств и культурного разнообразия. Если мы возьмем Молдову, то там одна из важнейших проблем - отток населения: юные и талантливые журналисты используют любые возможности, чтобы через Румынию попасть в ЕС.

ADAMI финансируется программой "Civil Society Cooperation" министерства иностранных дел Германии. Цель премии - призвать СМИ противостоять ненависти и невежеству, а также создать платформу для налаживания контактов и обмена опытом между профессионалами.

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