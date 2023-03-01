  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Посольство США на Кубе
Посольство США на КубеФото: picture-alliance/AP Photo/D. Boylan
ПолитикаСША

США: Другие страны непричастны к "гаванскому синдрому"

Олег Соколенко
20 мин. назад

Американская разведка не нашла доказательств тому, что "гаванский синдром" - результат атак иностранных спецслужб. Скорее всего, его проявления были вызваны другими факторами, заявила глава Национальной разведки США.

https://p.dw.com/p/4O8f4

Америкаснкая разведка, проведя расследование, не нашла признаков того, что "гаванский синдром" - случаи ухудшения слуха и зрения, сильные головные боли, утрата чувства равновесия и когнитивные нарушения, от которых страдали американские дипломаты в разных странах - являются результатом атак иностранных спецслужб. Об этом заявила в среду, 1 марта директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

По ее словам, которые цитирует телеканал ABC News, проявления "гаванского синдрома", по-видимому, были вызваны другими причинами - такими как скрытые заболевания или "факторы окружающей среды". Не обнаружено доказательств тому, что указанные симптомы были вызваны у дипломатов намеренно, в том числе с помощью какого-либо оружия, подчеркнула Хэйнс.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что представленная оценка - результат "более чем двух лет тщательного и кропотливого сбора информации, следственных мероприятий и анализа". По его словам проделанная работа - "одна из самых крупных и интенсивных" в истории управления.

Однако Марк Заид, адвокат, чья фирма представляет интересы десятков жертв "гаванского синдрома", заявил телеканалу ABC News, что озвученные результаты расследования "недостаточно прозрачны". "Мы по-прежнему сомневаемся в точности предполагаемых выводов", - сказал он.

"Гаванский синдром" связывали с РФ

Первые случаи "гаванского синдрома" были выявлены в 2016 году у дипломатов на Кубе. Десятки канадских и американских дипломатов, а также их родственники в Гаване жаловались на усталость, головные боли и проблемы со зрением и слухом. История получила широкую огласку годом позже, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал с Кубы большинство американских дипломатов.

Впоследствии были зафиксированы случаи "гаванского синдрома" в Китае, Германии, Австралии, России, Австрии, Колумбии и даже в Вашингтоне. Власти Канады и США первоначально подозревали, что причиной "гаванского синдрома" являются акустические атаки, за которыми могут стоять российские спецслужбы.

В январе 2022 года газета The New York Times и медиакомпания NBC уже сообщали, ссылаясь на свои источники в ЦРУ, что для многих случаев "гаванского синдрома" найдены объяснения, не имеющие никакого отношения к проискам иностранных спецслужб.

Смотрите также:

Зачем Байден приехал к Зеленскому

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.
external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.

What's likely behind mysterious 'Havana syndrome' that plagued US diplomats

Разведка США - о природе "гаванского синдрома"
abcnews.go.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На акции протеста против Путина в Берлине

Бундестаг обсудил создание спецтрибунала для Путина

Правосудие и закон2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

Политика9 ч. назад59:40 мин.
Карикатура - снеговик с флагом Финляндии "поднимает" свою "руку" и "говорит": "Хочу в НАТО".

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Политика11 ч. назад
флаг Германии на батарея отопления в квартире

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Ораниенбург

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

История10 ч. назад
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Политика21 ч. назад
Беспилотник

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Политика28 февраля 2023 г.
На главную страницу