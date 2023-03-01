США: Другие страны непричастны к "гаванскому синдрому"

Американская разведка не нашла доказательств тому, что "гаванский синдром" - результат атак иностранных спецслужб. Скорее всего, его проявления были вызваны другими факторами, заявила глава Национальной разведки США.

Америкаснкая разведка, проведя расследование, не нашла признаков того, что "гаванский синдром" - случаи ухудшения слуха и зрения, сильные головные боли, утрата чувства равновесия и когнитивные нарушения, от которых страдали американские дипломаты в разных странах - являются результатом атак иностранных спецслужб. Об этом заявила в среду, 1 марта директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

По ее словам, которые цитирует телеканал ABC News, проявления "гаванского синдрома", по-видимому, были вызваны другими причинами - такими как скрытые заболевания или "факторы окружающей среды". Не обнаружено доказательств тому, что указанные симптомы были вызваны у дипломатов намеренно, в том числе с помощью какого-либо оружия, подчеркнула Хэйнс.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что представленная оценка - результат "более чем двух лет тщательного и кропотливого сбора информации, следственных мероприятий и анализа". По его словам проделанная работа - "одна из самых крупных и интенсивных" в истории управления.

Однако Марк Заид, адвокат, чья фирма представляет интересы десятков жертв "гаванского синдрома", заявил телеканалу ABC News, что озвученные результаты расследования "недостаточно прозрачны". "Мы по-прежнему сомневаемся в точности предполагаемых выводов", - сказал он.

"Гаванский синдром" связывали с РФ

Первые случаи "гаванского синдрома" были выявлены в 2016 году у дипломатов на Кубе. Десятки канадских и американских дипломатов, а также их родственники в Гаване жаловались на усталость, головные боли и проблемы со зрением и слухом. История получила широкую огласку годом позже, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал с Кубы большинство американских дипломатов.

Впоследствии были зафиксированы случаи "гаванского синдрома" в Китае, Германии, Австралии, России, Австрии, Колумбии и даже в Вашингтоне. Власти Канады и США первоначально подозревали, что причиной "гаванского синдрома" являются акустические атаки, за которыми могут стоять российские спецслужбы.

В январе 2022 года газета The New York Times и медиакомпания NBC уже сообщали, ссылаясь на свои источники в ЦРУ, что для многих случаев "гаванского синдрома" найдены объяснения, не имеющие никакого отношения к проискам иностранных спецслужб.

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