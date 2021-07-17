Симптомы "гаванского синдрома" выявили у сотрудников посольства США в Вене

Власти США расследуют сообщения о множественных случаях так называемого "гаванского синдрома" в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головные боли и проблемы со слухом, пишет немецкое издание Der Spiegel в субботу, 17 июля.

Симптомы, которым пока нет точного объяснения, зафиксированы как минимум у 20 человек, работающих в диппредставительстве США в столице Австрии. В последний раз жалобы звучали 16 июля, но, по данным американского журнала New Yorker, первые случаи были отмечены вскоре после того, как Джо Байден занял пост президента в январе 2021-го. К расследованию подключены эксперты министерства здравоохранения США и сотрудники ЦРУ.

"Гаванский синдром"

Впервые на схожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Первоначально власти США высказывали предположения о неких "акустических атаках", но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на схожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше, и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от загадочного недуга могли пострадать около 130 человек - американских дипломатов и членов их семей, сотрудников ЦРУ и военных.

Различные версии

В 2018 году The New York Times опубликовала гипотезу о микроволновом излучении, за которым могут стоять спецслужбы РФ. В 2019 году британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии сообщили, что проблемы могли быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах. В 2020 году Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) обнародовала версию о направленном радиочастотном излучении. Высказывались и другие версии, в том числе о массовом психогенном заболевании.

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