В США подозревают ГРУ в атаках с применением "направленной энергии"

Спецслужбы США изучают возможную роль российского ГРУ в предполагаемых атаках с применением направленного излучения против американских чиновников по всему миру, сообщило вечером в понедельник, 10 мая, издание Politico со ссылкой на информированные источники. Речь идет случаях так называемого "гаванского синдрома" - головной боли, тошноты, головокружении и проблемах со слухом, появляющихся, предположительно, в результате направленного микроволнового излучения.

"У США нет неопровержимых доказательств причастности к этим инцидентам российской военной разведки. Разведслужбы США не пришли к консенсусу или какому-либо определенному выводу по этому вопросу. В то же время США расширили масштабы расследования, сконцентрировав внимание на возможной роли ГРУ", - цитирует Politico слова источников, пожелавших остаться неназванными.

Технология "направленной энергии"

По словам собеседников издания, технологией "направленной энергии", помимо России, располагают также Израиль и Китай, но ни одна из этих стран не проводит операции во всех тех регионах, где были зафиксированы подобные инциденты, они также до сих пор не демонстрировали стремления атаковать американцев таким способом.

"Агенты ГРУ - единственные, кто способен атаковать наших людей таким способом на нашей территории. Это выглядит, пахнет и ощущается, как ГРУ", - сказал в интервью Politico бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США.

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