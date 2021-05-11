В США подозревают ГРУ в атаках с применением "направленной энергии"

Спецслужбы США изучают возможную роль российского ГРУ в предполагаемых атаках с применением направленного излучения против американских чиновников по всему миру, сообщило вечером в понедельник, 10 мая, издание Politico со ссылкой на информированные источники. Речь идет случаях так называемого "гаванского синдрома" - головной боли, тошноты, головокружении и проблемах со слухом, появляющихся, предположительно, в результате направленного микроволнового излучения.
"У США нет неопровержимых доказательств причастности к этим инцидентам российской военной разведки. Разведслужбы США не пришли к консенсусу или какому-либо определенному выводу по этому вопросу. В то же время США расширили масштабы расследования, сконцентрировав внимание на возможной роли ГРУ", - цитирует Politico слова источников, пожелавших остаться неназванными.
Технология "направленной энергии"
По словам собеседников издания, технологией "направленной энергии", помимо России, располагают также Израиль и Китай, но ни одна из этих стран не проводит операции во всех тех регионах, где были зафиксированы подобные инциденты, они также до сих пор не демонстрировали стремления атаковать американцев таким способом.
"Агенты ГРУ - единственные, кто способен атаковать наших людей таким способом на нашей территории. Это выглядит, пахнет и ощущается, как ГРУ", - сказал в интервью Politico бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США.
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Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
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В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
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А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
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Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
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Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман