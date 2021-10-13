У сотрудников посольства США в Колумбии обнаружен "гаванский синдром"

Госдепартамент США расследует новые сообщения о случаях так называемого "гаванского синдрома" в американском посольстве в Боготе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США газете The New York Times во вторник, 12 октября, за неделю до визита в колумбийскую столицу Госсекретаря Энтони Блинкена.

Пока не ясно, сколько человек в посольстве столкнулись с загадочным заболеванием и его симптомами, в числе которых головные боли, тошнота, головокружение и потеря памяти. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сказал на брифинге в Вашингтоне, что власти обеспечат, чтобы сотрудники "получили необходимую помощь, в какой бы то ни было форме". Однако он не стал комментировать сообщения о случаях "гаванского синдрома" в Боготе.

Высокопоставленный представитель администрации подтвердил жалобы американских дипломатов, о которых ранее писала газета The Wall Street Journal, и сообщил, что как минимум у двух сотрудников посольства обнаружены соответствующие симптомы.

WSJ сообщила во вторник со ссылкой на осведомленные источники, что с середины сентября пострадали члены по меньшей мере пяти семей, связанных с посольством США в Боготе, в том числе ребенок. По данным телеканала CNN, на "гаванский синдром" в последние недели пожаловались более десятка сотрудников американского представительства и членов их семей.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в ходе визита в Нью-Йорк, что власти страны в курсе этих сообщений и помогают расследованию, которое ведут США.

В Берлине также идет расследование

Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Берлина с августа этого года расследует случаи "гаванского синдрома" среди сотрудников посольства США в столице ФРГ, сообщил в субботу, 9 октября, журнал Der Spiegel. Эту информацию подтвердил изданию представитель полиции. Поводом для расследования стали выявленные у нескольких сотрудников представительства симптомы, схожие с этим заболеванием.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому сотрудники иностранных американских учреждений, пострадавшие от "гаванского синдрома", могут получить финансовую компенсацию.

Таинственный синдром

Впервые на симптомы "гаванского синдрома" пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Первоначально власти США высказывали предположения о неких "акустических атаках", но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на схожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше, и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от таинственного недуга могли пострадать около 130 человек - американских дипломатов и членов их семей, сотрудников ЦРУ и военных.

В 2018 году The New York Times опубликовала гипотезу о микроволновом излучении, за которым могут стоять спецслужбы РФ. В 2019 году британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии сообщили, что проблемы могли быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах. В 2020 году Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) обнародовала версию о направленном радиочастотном излучении. Высказывались и другие версии, в том числе о массовом психогенном заболевании.

В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль российского ГРУ в атаках с применением "направленной энергии" против американских чиновников по всему миру.

Смотрите также:

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Двойной агент, танцовщица и куртизанка В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Супруги Розенберг В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпион в ведомстве канцлера То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб "Кембриджская пятерка" В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Из разведки на подиум В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпионский Аншлаг Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпион Штраус? Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб Шпионаж: версия 2.0 Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей. Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина

