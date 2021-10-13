У сотрудников посольства США в Колумбии обнаружен "гаванский синдром"

Американские власти расследуют новые случаи "гаванского синдрома" в посольстве США в Колумбии. В Германии с августа идет аналогичное расследование после того, как пострадали сотрудники посольства США в Берлине.
Госдепартамент США расследует новые сообщения о случаях так называемого "гаванского синдрома" в американском посольстве в Боготе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США газете The New York Times во вторник, 12 октября, за неделю до визита в колумбийскую столицу Госсекретаря Энтони Блинкена.
Пока не ясно, сколько человек в посольстве столкнулись с загадочным заболеванием и его симптомами, в числе которых головные боли, тошнота, головокружение и потеря памяти. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сказал на брифинге в Вашингтоне, что власти обеспечат, чтобы сотрудники "получили необходимую помощь, в какой бы то ни было форме". Однако он не стал комментировать сообщения о случаях "гаванского синдрома" в Боготе.
Высокопоставленный представитель администрации подтвердил жалобы американских дипломатов, о которых ранее писала газета The Wall Street Journal, и сообщил, что как минимум у двух сотрудников посольства обнаружены соответствующие симптомы.
WSJ сообщила во вторник со ссылкой на осведомленные источники, что с середины сентября пострадали члены по меньшей мере пяти семей, связанных с посольством США в Боготе, в том числе ребенок. По данным телеканала CNN, на "гаванский синдром" в последние недели пожаловались более десятка сотрудников американского представительства и членов их семей.
Президент Колумбии Иван Дуке заявил в ходе визита в Нью-Йорк, что власти страны в курсе этих сообщений и помогают расследованию, которое ведут США.
Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Берлина с августа этого года расследует случаи "гаванского синдрома" среди сотрудников посольства США в столице ФРГ, сообщил в субботу, 9 октября, журнал Der Spiegel. Эту информацию подтвердил изданию представитель полиции. Поводом для расследования стали выявленные у нескольких сотрудников представительства симптомы, схожие с этим заболеванием.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому сотрудники иностранных американских учреждений, пострадавшие от "гаванского синдрома", могут получить финансовую компенсацию.
Впервые на симптомы "гаванского синдрома" пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Первоначально власти США высказывали предположения о неких "акустических атаках", но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.
В 2017 году на схожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше, и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от таинственного недуга могли пострадать около 130 человек - американских дипломатов и членов их семей, сотрудников ЦРУ и военных.
В 2018 году The New York Times опубликовала гипотезу о микроволновом излучении, за которым могут стоять спецслужбы РФ. В 2019 году британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии сообщили, что проблемы могли быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах. В 2020 году Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) обнародовала версию о направленном радиочастотном излучении. Высказывались и другие версии, в том числе о массовом психогенном заболевании.
В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль российского ГРУ в атаках с применением "направленной энергии" против американских чиновников по всему миру.
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