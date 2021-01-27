Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото)

Мюльхаузен • В тюрингском городе Мюльхаузене продолжается работа над подарком, который будет торжественно передан осенью 2021 года еврейской общине в столице этой федеральной земли - Эрфурте - совместно представителями здешних евангелической и католической церквей. Как сообщает информационное агентство dpa, подарок приурочен к празднованию 900-летия еврейской жизни в Тюрингии. Одновременно во всей Федеративной Республике сейчас отмечается 1700-летие истории евреев в Германии.

304805 букв, или Как переписывают Тору

Специально обученный писец Торы (софер) - раввин из Берлина Реувен Якубов (Reuven Yaacobov), родившийся в 1977 году в Узбекистане, приступил к работе в октябре 2019 года. Свой первый свиток Торы он переписал в 18-летнем возрасте. Нынешний - уже тридцатый, над которым он трудится. На каждый уходит примерно два года. Во время работы необходимо соблюдать строгие правила, отметил Реувен Якубов в разговоре с корреспондентом восточногерманской медиакомпании MDR в прошлом году.

Нельзя допустить ни одной ошибки, пользоваться можно только гусиными или индюшиными перьями, чернила не должны содержать никаких металлических примесей, так как металлы используются для производства оружия и так далее. Весь текст Торы соферы знают наизусть, но переписывать свиток следует, используя текст. Всего в нем насчитывается 304805 букв. По словам Реувена Якубова, во время работы он чувствует связь между этим и другим миром: "Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору".

Работа над свитком Торы в Мюльхаузене. Фотографии

Свитки Торы, созданные таким способом, могут использоваться в синагогах на протяжении столетий, поэтому этот подарок, по мнению раввина из Эрфурта Александра Нахамы (Alexander Nachama), является символом будущего евреев в Тюрингии. Последняя буква в свитке будет дописана во время праздничной церемонии в Эрфуртской синагоге в сентябре 2021 года.

Синагога в Мюльхаузене

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в середине июня в тюрингском городе Мюльхаузене, расположенном примерно в шестидесяти километрах от Эрфурта. Здешнюю синагогу освятили в 1841 году. Первые свидетельства о еврейской общине в Мюльхаузене датированы XIII веком. Здание пострадало в 1938 году во время "хрустальной ночи". Оно было восстановлено в 1998 году и сейчас используется в основном для проведения мероприятий и выставок. В Тюрингии сейчас проживает в общей сложности около 800 евреев. Община есть только в столице земли - Эрфурте. Она насчитывает около пятисот человек.

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