 Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.06.2021

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По Германии

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото)

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.

Раввин Реувен Якубов переписывет свиток Торы для еврейской общины в Тюрингии

Мюльхаузен • В тюрингском городе Мюльхаузене продолжается работа над подарком, который будет торжественно передан осенью 2021 года еврейской общине в столице этой федеральной земли - Эрфурте - совместно представителями здешних евангелической и католической церквей. Как сообщает информационное агентство dpa, подарок приурочен к празднованию 900-летия еврейской жизни в Тюрингии. Одновременно во всей Федеративной Республике сейчас отмечается 1700-летие истории евреев в Германии.

304805 букв, или Как переписывают Тору

Специально обученный писец Торы (софер) - раввин из Берлина Реувен Якубов (Reuven Yaacobov), родившийся в 1977 году в Узбекистане, приступил к работе в октябре 2019 года. Свой первый свиток Торы он переписал в 18-летнем возрасте. Нынешний - уже тридцатый, над которым он трудится. На каждый уходит примерно два года. Во время работы необходимо соблюдать строгие правила, отметил Реувен Якубов в разговоре с корреспондентом восточногерманской медиакомпании MDR в прошлом году.

Нельзя допустить ни одной ошибки, пользоваться можно только гусиными или индюшиными перьями, чернила не должны содержать никаких металлических примесей, так как металлы используются для производства оружия и так далее. Весь текст Торы соферы знают наизусть, но переписывать свиток следует, используя текст. Всего в нем насчитывается 304805 букв. По словам Реувена Якубова, во время работы он чувствует связь между этим и другим миром: "Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору".

Работа над свитком Торы в Мюльхаузене. Фотографии

Раввин Реувен Якубов переписывет свиток Торы в Мюльхаузене
Работа над свитком Торы в Мюльхаузене
Работа над свитком Торы в Мюльхаузене

Свитки Торы, созданные таким способом, могут использоваться в синагогах на протяжении столетий, поэтому этот подарок, по мнению раввина из Эрфурта Александра Нахамы (Alexander Nachama), является символом будущего евреев в Тюрингии. Последняя буква в свитке будет дописана во время праздничной церемонии в Эрфуртской синагоге в сентябре 2021 года.

Синагога в Мюльхаузене

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в середине июня в тюрингском городе Мюльхаузене, расположенном примерно в шестидесяти километрах от Эрфурта. Здешнюю синагогу освятили в 1841 году. Первые свидетельства о еврейской общине в Мюльхаузене датированы XIII веком. Здание пострадало в 1938 году во время "хрустальной ночи". Оно было восстановлено в 1998 году и сейчас используется в основном для проведения мероприятий и выставок. В Тюрингии сейчас проживает в общей сложности около 800 евреев. Община есть только в столице земли - Эрфурте. Она насчитывает около пятисот человек. 

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    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

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    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления  

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