Расследование госпитализации сопредседателя АдГ продолжается

В выписном письме клиники, куда был доставлен лидер АдГ, указана "внутримышечная инъекция", а также "заражение неясным веществом". Проведенная следствием токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного.

Полиция продолжает расследования обстоятельств госпитализации сопредседателя правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)Тино Хрупаллы (Tino Chrupalla), после того как 4 октября ему внезапно потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. Как стало известно агентству dpa в пятницу, 6 октября, проведенная следствием токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного. Также, по сообщению прокуратуры, ничего особенного не обнаружилось и при изучении образцов крови политика.

Ранее офис политика предоставил для ознакомления выписку из больницы Ингольштадта, согласно которой токсикологическое обследование, проведенное в клинике, также было отрицательным. При этом в письме упоминается "внутримышечная инъекция", а также "заражение неясным веществом". Кроме того, указывается на след "точечного укола" обнаруженный в верхней части правой руки сопредседателя АдГ. Полиция и прокуратура, напротив, заявили лишь о том, что на верхней части руки Хрупаллы было обнаружено "поверхностное покраснение или припухлость".

5 октября правоохранительные органы также указали, что "нет никаких данных о том, что к г-ну Хрупалле подходили или на него нападали". Согласно первоначальным данным, "несколько человек сделали селфи с г-ном Хрупаллой на мероприятии, во время чего произошел незначительный физический контакт". Тем не менее, прокуратура Ингольштадта начала расследование по первоначальному подозрению в нанесении телесных повреждений - пока без конкретных подозреваемых. По словам представителей прокуратуры, в пятницу еще не было заявлений свидетелей, указывающих на нападение. Тем не менее, проводится экспертиза одежды Хрупаллы, анализируются дополнительные улики, допрашиваются новые свидетели.

По сообщению федерального офиса АдГ, 5 октября Хрупалла был выписан из больницы. Все запланированные мероприятия предвыборной кампании в Баварии с его участием отменены.

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