  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Сопредседатель АдГ в больнице: полиция ведет расследование

Александра Иванова
5 октября 2023 г.

Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в Баварии. Сейчас его состояние, "учитывая обстоятельства, стабильно".

https://p.dw.com/p/4X7gp
Сопредседатели партии АдГ - Тино Хрупалла и Алис Вайдель
Сопредседатели партии АдГ - Тино Хрупалла и Алис ВайдельФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в среду, 4 октября, был доставлен в больницу, после того как ему внезапно потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.

По данным полиции, политик готовился выступить с речью на Театральной площади в городе, однако незадолго до выхода на сцену ему потребовалась медицинская помощь. Явных телесных повреждений на тот момент у него не наблюдалось, следует из сообщения. Представитель Хрупаллы рассказал поздним вечером 4 октября, что состояние сопредседателя АдГ, "учитывая обстоятельства, стабильно" и что в течение ночи за ним будет вестись интенсивное медицинское наблюдение. Хрупалла может реагировать на вопросы, добавил он, отказавшись раскрывать дальнейшие детали.

Расследование полиции по инциденту с Хрупаллой

Между тем в полиции сообщили, что "инспекция уголовной полиции Ингольштадта начала дополнительное расследование, чтобы прояснить обстоятельства медицинского инцидента" с Хрупаллой. Конкретно полиция хочет выяснить, причастны ли к случившемуся третьи лица. На данный момент признаков нападения на него нет.

В свою очередь федеральное бюро партии АдГ назвало случившееся "инцидентом с нападением" на Хрупаллу. Представитель фракции АдГ в баварском ландтаге также указал, что перед речью Хрупаллы произошел "инцидент в толпе".

Граждан, делавших фото- и видеозаписи перед готовящимся выступлением политика, попросили предоставить полиции эти кадры. 8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг.

Сообщения об угрозе безопасности сопредседательнице АдГ Вайдель

Ранее сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) отменила свое запланированное на 3 октября участие в общественном мероприятии в деревне Мёдларойт, расположенной на границе Баварии и Тюрингии. Представитель политика заявил тогда, что это связано с "инцидентом, важным для безопасности", случившимся 23 сентября. По его словам, тогда "Вайдель и ее семью попросили перейти из их дома в безопасное место, поскольку были признаки готовящегося нападения на них".

3 октября представитель Вайдель подтвердил, что она в этот день была на испанском острове Майорка в сопровождении детей и своей возлюбленной.

Смотрите также:

Баварские сторонники "Альтернативы для Германии"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

США планируют передать Украине кассетные боеприпасы. Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что власти страны с пониманием относятся к американским планам по их поставке.
Политика7 июля 2023 г.34:02 мин.
external

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021)

Новый бундестаг ФРГ с женским лицом и АдГ на галерке (26.10.2021)

26 октября состоялось первое заседание нового бундестага в Берлине. Сколько теперь женщин, мигрантов и молодежи в парламенте Германии, и сколько депутатов с измененным полом?
Политика26 октября 2021 г.03:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Крылатая ракета Taurus

Олаф Шольц пока не хочет передать Украине ракеты Taurus

Конфликты4 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Почему риск заболеть раком в Турции сейчас вырос

Почему риск заболеть раком в Турции сейчас вырос

Природа и окружающая среда4 октября 2023 г.03:14 мин.
Здание Белого дома в Бишкеке

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков разводит руками и говорит: "Какая такая президентская кампания?" За ним стоит карикатурный Путин с недоуменным выражением лица.

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Политика4 октября 2023 г.
Участники демонстрации в Берлине в День независимости Украины

Нужен единый механизм репатриации украинских детей из РФ

Нужен единый механизм репатриации украинских детей из РФ

Конфликты4 октября 2023 г.
Заседание парламента в Ереване, на котором обсуждают ратификацию Римского статута

Ратификация Римского статута МУС. Чего опасается Армения?

Ратификация Римского статута МУС. Чего опасается Армения?

Конфликты4 октября 2023 г.
Рабочий устанавливает солнечные батареи на крыше жилого дома

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
На главную страницу