Сопредседатель АдГ в больнице: полиция ведет расследование

Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в Баварии. Сейчас его состояние, "учитывая обстоятельства, стабильно".

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в среду, 4 октября, был доставлен в больницу, после того как ему внезапно потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.

По данным полиции, политик готовился выступить с речью на Театральной площади в городе, однако незадолго до выхода на сцену ему потребовалась медицинская помощь. Явных телесных повреждений на тот момент у него не наблюдалось, следует из сообщения. Представитель Хрупаллы рассказал поздним вечером 4 октября, что состояние сопредседателя АдГ, "учитывая обстоятельства, стабильно" и что в течение ночи за ним будет вестись интенсивное медицинское наблюдение. Хрупалла может реагировать на вопросы, добавил он, отказавшись раскрывать дальнейшие детали.

Расследование полиции по инциденту с Хрупаллой

Между тем в полиции сообщили, что "инспекция уголовной полиции Ингольштадта начала дополнительное расследование, чтобы прояснить обстоятельства медицинского инцидента" с Хрупаллой. Конкретно полиция хочет выяснить, причастны ли к случившемуся третьи лица. На данный момент признаков нападения на него нет.

В свою очередь федеральное бюро партии АдГ назвало случившееся "инцидентом с нападением" на Хрупаллу. Представитель фракции АдГ в баварском ландтаге также указал, что перед речью Хрупаллы произошел "инцидент в толпе".

Граждан, делавших фото- и видеозаписи перед готовящимся выступлением политика, попросили предоставить полиции эти кадры. 8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг.

Сообщения об угрозе безопасности сопредседательнице АдГ Вайдель

Ранее сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) отменила свое запланированное на 3 октября участие в общественном мероприятии в деревне Мёдларойт, расположенной на границе Баварии и Тюрингии. Представитель политика заявил тогда, что это связано с "инцидентом, важным для безопасности", случившимся 23 сентября. По его словам, тогда "Вайдель и ее семью попросили перейти из их дома в безопасное место, поскольку были признаки готовящегося нападения на них".

3 октября представитель Вайдель подтвердил, что она в этот день была на испанском острове Майорка в сопровождении детей и своей возлюбленной.

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