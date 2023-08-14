СМИ: ЧВК в Крыму получила миллионы от структуры Ротенберга

По утверждению центра "Досье", частная "военно-охранная" компания "Конвой" получала транши от структуры Ротенберга и от ВТБ.

Частная "военно-охранная" компания "Конвой", поддерживаемая "главой" аннексированного РФ Крыма Сергеем Аксеновым, получала миллионы рублей от структуры друга президента РФ Владимира Путина - Аркадия Ротенберга, а также от российского банка с госучастием ВТБ. Это утверждается в понедельник, 14 августа, в расследовании центра "Досье" - некоммерческого проекта российского оппозиционера Михаила Ходорковского.

Так, по данным журналистов, 16 октября 2022 года санаторий "Ай-Петри" пожертвовал казачьему обществу "Конвой" 120 млн рублей.

Частную "военно-охранную" компанию "Конвой" казачье общество учредило в январе 2015 года, говорится в материале.

Санаторий в 2018 году был приватизирован и оказался в хозяйстве Аркадия Ротенберга, отмечают расследователи.

"Досье": Выплаты поступали со счета ВТБ

До этого, 28 сентября 2022 года, как пишет "Досье" на счет "Конвоя" поступили 100 млн рублей со счета благотворительного фонда "ВТБ Страна", 5 октября 2022 года - еще 100 млн рублей уже со счета ВТБ. По сведениям журналистов, еще ряд траншей были переведены никак не связанными с ЧВК топливными компаниями.

Гендир Управляющей компании инфраструктурных проектов Нелли Шатова, связанной с санаторием, информацию журналистов не прокомментировала. Сам Ротенберг на публикацию пока не отреагировал. Центр "Досье" также направил в пресс-службу ВТБ вопросы о размерах и целях пожертвований в адрес "Конвоя", но не получил ответа.

Журналисты: Боевой участок ЧВК находится в Херсонской области

По сведениям расследователей, у "Конвоя" есть база в Крыму возле села Перевальное. В начале 2023 года в штате ЧВК был 261 человек, к лету - уже около 400 бойцов, пишет "Досье". По его информации, боевой участок ЧВК находится в Херсонской области. В целом организация представляет собой "жуткую смесь: наемничества, коммерции и идеологии карнавального казачества", говорится в расследовании.

Ранее, 10 июня, министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих и частные военные компании. Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

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