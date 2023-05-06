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Вид на Крымский мост (фото из архива, Sergei Malgavko/TASS/picture alliance)Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Власти" Крыма: Над полуостровом сбиты баллистические ракеты

Екатерина Венкина
34 мин. назад

Над Крымом сбиты ракеты к ОТРК "Гром-2", утверждают местные "власти". Украинский эксперт напомнил, что РФ ранее отчиталась об уничтожении цехов по сборке "Гром-2" в Днепре.

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"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТКР) "Гром-2". Соответствующая запись в субботу, 6 мая, оставлена в Telegram Аксенова.

"Разрушений и пострадавших нет", - написал Аксенов.

Между тем "советник главы" Крыма Олег Крючков позднее выступил с утверждением, что, по "обновленной информации", над Крымом "сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром-2".

По версии Минобороны РФ, 30 марта 2023 года российские средства ПВО впервые сбили в воздухе новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2".

Украинский эксперт: Воронка оставлена не ОТРК "Гром-2"

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что воронка на распространяемых 6 мая фотографиях "была оставлена точно не от ОТРК "Гром-2", передало агентство УНИАН. Коваленко также напомнил, что Минобороны России в ежедневной сводке от 30 сентября 2022 года говорило об уничтожении цехов по сборке оперативно-тактических ракет "Гром-2" в Днепре.

"То есть, я не совсем понял. Они (ВС РФ. - Ред.) уничтожили производственную линию ракет к ОТРК "Гром-2", а теперь регулярно отчитываются о том, что сбивают эти ракеты над Крымом?" - задался вопросом эксперт.

Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

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