Распустят, сохранят, наймут? Что будет с "вагнеровцами" в РБ

Предполагаемая смерть руководителей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа заставляет задуматься о будущем всей организации наемников. Отдельный вопрос - их база в Беларуси и взаимоотношения с Лукашенко, который обещал им приют и безопасность. Напомним, боевики прибыли в Беларусь после "похода на Москву"23-24 июня. В стране их около 4-5 тысяч. Какова будет дальнейшая судьба "вагнеровцев" в Беларуси? DW спросила мнение экспертов.

"Полностью выводить "Вагнер" из Беларуси не в интересах Кремля"

Лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами. По некоторым данным, 23-23 августа там разобрали часть палаток Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

История ЧВК "Вагнер" в прежнем виде закончена, считает историк, преподаватель в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете Александр Фридман. "Но ее боевики остаются, находятся в Африке, Беларуси. Поэтому ЧВК будет существовать, возможно, даже под тем же названием. Однако подчиняться она будет Минобороны РФ", - говорит эксперт. Гнев боевиков по поводу гибели командиров, считает Фридман, направлен на Путина, а не на Лукашенко: "Белорусская пропаганда уже пытается найти "элегантный" выход из ситуации. Заявляет, что гарантии Лукашенко действовали, но исключительно на территории Беларуси".

По его мнению, Лукашенко хотел бы руководить частью боевиков, интегрировать их в силовые структуры. "На содержание одной-трех тысяч средств хватит. Но последнее слово за Москвой", - считает Фридман. - Полный вывод "вагнеровцев" из Беларуси не в интересах Кремля. - Это приведет к деэскалации на границе, даст возможность властям Польши и Литвы сказать, мол, с Лукашенко и с Россией надо разговаривать языком силы. Мы угрожали, что закроем границу - и вот, эвакуация "Вагнера".

Эксперт считает, что большинство боевиков будет переброшена в Россию, а оттуда, возможно, в Африку. Но часть останется в Беларуси: "И если нужно будет построить новый лагерь, например, ближе к границе с ЕС, то его построят".

"Вагнер" для Лукашенко - как чемодан без ручки"

Польша серьезно усилила охрану своих границ с Беларусью после того, как в стране появились "вагнеровцы" Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Политический аналитик проекта "Позирк" Александр Класковский считает, что Лукашенко не заинтересован в "вагнеровцах" в Беларуси. "Вагнер" обезглавлен, его судьба как мощного подразделения с политическими амбициями под большим вопросом", - говорит аналитик. Класковский не считает, что мятеж был "инсценировкой". Лукашенко действительно оказал услугу Путину, и сейчас оба правителя хотят раздробить "Вагнер", чтобы он не был опасной для них боевой и политической единицей. “Эти люди уже один раз пошли против "русского царя", он им не доверяет. Лучше, чтобы не было этого "кулака". Лучше их разослать по разным подразделениям, кого-то спихнуть на гражданку, кого-то в Африку”, - указывает эксперт.

Но Лукашенко проблемные гости не нужны. "Закрытие границ со стороны государств Евросоюза и НАТО для белорусского режима - невыгодный вариант. Плюс содержать, кормить, платить… Это клубок проблем, головная боль для Лукашенко. Он хотел, может быть, пропиариться, якобы спас "российского царя" от смуты. Но сейчас для Лукашенко этот "Вагнер" как чемодан без ручки, - считает политический аналитик. - Лукашенко начнет теребить Путина в том духе, что давай, Владимир Владимирович, что-то решай с этими орлами, забирай себе. Мне столько инструкторов не нужно… Думаю, что Лукашенко постарается их спихнуть. Тем более, что обострились отношения с соседними странами".

Новый бунт или поход на Москву аналитик называет ситуацией "почти невероятной". Он не видит и возможности для Лукашенко использовать боевиков. "Лукашенко торит дорогу в Африку. Возможно, были у него мысли о делах с Пригожиным. Но Пригожина нет, а проекты завязаны на него. Есть сведения, что Кремль и Минобороны отжимают африканские проекты. Это лакомый кусок, охотников поживиться в российских элитах достаточно", - уверен аналитик.

По некоторым сведениям, часть боевиков уже потянулась в Россию, говорит аналитик. Он сомневается, что многие останутся в Беларуси - заработки смехотворные, привычного адреналина нет.

"Группа "Вагнер" - белорусское юрлицо, и оснований для его ликвидации нет"

Военный аналитик из Минска Александр Алесин не видит повода для "вагнеровцам" уходить из Беларуси. "Группа "Вагнера" зарегистрирована как компания в Беларуси и внесена в реестр юрлиц, имеет адрес, счет. Поэтому очень может быть, что существование компании будет продолжено”, - считает Алесин. "Вагнеровцев" зовут подписывать контракты с Минобороны РФ. "Сейчас, когда нет личного авторитета Пригожина, думаю, часть может подписать контракт и перейти в район боевых действий СВО", - говорит эксперт. А часть боевиков, по мнению Алесина, останется в Беларуси как "Группа Вагнер" - так звучит название юрлица. "Она будет действовать в интересах России за пределами РФ и РБ. Это может быть Ближний Восток, Африка, что угодно. И это будет финансироваться Российской Федерацией", - считает Алесин. - Ну а Беларусь будет мостом, окном в Африку".

По его мнению, вывод ЧВК "Вагнер" в Беларусь означал желание и Путина, и Лукашенко сохранить ее для выполнения задач в Африке. "Часть "Группы "Вагнер" будет действовать в Африке в соответствии с контрактами. Это бизнес. Кроме того, РФ заинтересована в том, чтобы сохранять и наращивать там влияние, - высказал мнение военный аналитик. - То есть часть боевиков может базироваться в Беларуси и летать оттуда на территорию Африки. И еще одна группа, думаю, пожелает подписать контракт с Минобороны Беларуси либо с КГБ, МВД". И в ВС РБ появятся люди, способные выполнять "негласные секретные военные операции на территории потенциального противника", считает военный аналитик. "Под ними мы понимаем соседей - страны НАТО, возможно, Украину", - уточнил Алесин.

"Главным вопросом будет финансовый"

"С "вагнеровцами" ничего хорошего не будет точно. Происходящее повышает турбулентность процессов как в России, так и в Беларуси", - говорит Валерий Сахащик, представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности. Делать в Беларуси "вагнеровцам" было нечего изначально, считает Сахащик. "На их месте я бы не оставался. Разве что подписал бы контракт с Министерством обороны или какой-то другой структурой", - говорит экс-командир белорусского спецназа.

Лукашенко может попытаться их использовать в своих целях, но предложить боевикам ему нечего. "Возможно, их будут пытаться растащить по частям различные силовые структуры России. Возможно, часть останется в Беларуси, потому что Россия заинтересована в провокациях на границе с ЕС, в диверсионных действиях на территории Украины", - предполагает Сахащик. Он напоминает, что в организации остался "совет командиров", который попытается объединить боевиков, и это может получиться. Но главным вопросом станет финансовый. Эксперт допускает также, что боевики могут захотеть призвать к ответу тех, кто убил их командиров.

"Нет ни тактической, ни стратегической цели держать их в Беларуси"

Беларусь была временным решением проблемы с "вагнеровцами" после мятежа, считает старший научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников. По его мнению, нет "ни тактической, ни стратегической цели держать их в Беларуси" и до конца года ЧВК покинет страну. "Лукашенко в истории с "Вагнером" не принимает решений. У него нет возможности стать новым Пригожиным, и он сам не хочет, - отмечает эксперт. - Особенно учитывая случившееся. - Лукашенко скорее анти-Пригожин - он лоялен и готов делать все, что нужно Путину. И этим показывает пример российской элите".

Если кто-то из боевиков захочет подписать контракт с белорусской армией, им разрешат. "Но Лукашенко это не нужно", - считает Нижников. По мнению эксперта, часть "вагнеровцев" могли использовать для угроз Западу, но пока их, напротив, больше используют политические силы в Польше и Литве, чтобы заработать себе политический капитал.

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