Ракета компании SpaceX с космонавтом РФ отправилась к МКС

На борту ракеты Falcon-9 - астронавт Ник Хейг и космонавт Александр Горбунов. Еще два места предназначены для астронавтов NASA Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс.

Ракета-носитель Falcon 9 компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX отправилась к Международной космической станции (МКС) со стартовой площадки Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в субботу, 28 сентября. Момент старта изображен на видео, выложенном в микроблоге компании SpaceX в соцсети X.

Ожидается, что стыковка капсулы Dragon-9 корабля произойдет 29 сентября в 22.30 (00.30 мск 30 сентября).

Указывается, что на борту ракеты находятся американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. Еще два места предназначены для астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Все четверо должны вернуться на Землю в феврале 2025 года.

Уилмор и Уильямс отправились к МКС 5 июня на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.

Астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс Фото: NASA/abaca/picture alliance

Миссия по возвращению на Землю астронавтов Уилмора и Уильямс

В настоящий момент на МКС находятся шесть астронавтов: кроме Уилмора и Уильямс, это четыре члена ее экипажа, выполняющих свою плановую миссию. Корабль Crew-9 должен был отправиться к МКС 18 августа. Однако этот полет было решено перенести на конец сентября, чтобы в ходе обратного перелета забрать на Землю Уилмора и Уильямс.

Запуск корабля был осуществлен в рамках соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах, позволяющего обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции в случае отмены или существенной задержки запуска кораблей РФ или США, напоминает агентство ТАСС.

Главный конкурент Boeing - компания Илона Маска SpaceX - с 2020 года осуществляет доставку астронавтов с Земли на МКС и обратно. Корабль CST-100 Starliner 7 сентября вернулся на Землю без экипажа.