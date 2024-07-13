FAA отложило запуск ракеты Falcon 9 до выяснения причин сбоя

Согласно заявлению авиационного управления, ракета будет оставаться на Земле до тех пор, пока компания SpaceX ее не отремонтирует и не получит новое разрешение от FAA. Это может занять нескольких месяцев.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Как заявило в четверг вечером, 12 июля, надзорное ведомство, Falcon 9 будет оставаться на Земле до тех пор, пока SpaceX не выяснит причину произошедшей накануне аварии, не отремонтирует ракету и не получит новое разрешение от FAA. В зависимости от сложности проблемы с двигателем ракеты это может занять несколько недель или месяцев.

В свою очередь представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в комментарии Reuters заявил, что NASA постоянно и внимательно следит за всеми полетами Falcon 9. "Компания SpaceX предоставила очень подробную информацию и привлекает NASA к расследованию произошедшей аномалии, чтобы разобраться в проблеме и найти пути решения", - сказал он.

Из-за аварии Falcon 9 спутники Starlink не вышли на орбиту

Вечером в четверг, 11 июля запуск из Калифорнии ракеты компании SpaceX впервые за почти десять лет оказался неудачным, из-за чего закрепленные на ней 20 интернет-спутников Starlink оказались на слишком низкой орбите и могут сгореть при повторном входе в атмосферу. Этот факт признали в компании Илона Маска, выявив предварительную причину: через несколько минут полета в двигателе верхней ступени произошел сбой, который, по заявлениям SpaceX, был вызван утечкой жидкого кислорода.

Позже компания сообщила, что диспетчерам удалось установить контакт с пятью спутниками, их попытались вывести на более высокую орбиту с помощью бортовых ионных двигателей. Однако этой высоты оказалось недостаточно. "Максимально возможная тяга едва ли будет достаточной, чтобы успешно поднять спутники", - заявила компания в соцсети Х. В SpaceX сообщили, что спутники войдут в атмосферу и сгорят, но не уточнили, когда это может произойти.

По разным данным, на данный момент услуги доступа в интернет по всему земному шару предоставляют более 6 тысяч орбитальных спутников Starlink.

"Космические планы" компании Маска

На 31 июля запланирован запуск коммерческого космического корабля из Флориды, в программе которого - первый выход частных лиц в открытый космос. В середине августа компания должна доставить астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) по заданию NASA.

В конце июня NASA выбрало SpaceX Илона Маска для создания аппарата, который выведет с орбиты МКС по окончании срока ее эксплуатации. Сумма контракта составляет 843 млн долларов (774 млн евро). В пресс-релизе отмечается, что аппарат позволит NASA и его международным партнерам обеспечить "безопасный и ответственный" вывод МКС с орбиты в 2030 году, исключая риск падения на местность, где живут люди.