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Рядовые россияне: что известно о лауреатах премии Немцова

Виталий Кропман
17 мин. назад

Никто из них не был политиком до ареста и приговора: все попали под каток судебной машины РФ за свои высказывания против войны в Украине. DW - о лауреатах премии Немцова за смелость за 2023 год.

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Акция протеста против войны в Украине
Акция протеста против войны в Украине Фото: picture alliance/dpa/AP

Лауреатами премии имени Бориса Немцова за смелость в 2023 году стали пять россиян, которых правозащитники признали политзаключенными: Максим Лыпкань, Мария Пономаренко, Владимир Румянцев, Михаил Симонов и Никита Тушканов. Никто из них не был политиком или известным общественным активистом до ареста и приговора: все они попали под каток российской судебной машины за свои высказывания против войны в Украине.

Глава фонда Бориса Немцова Жанна Немцова
Глава фонда Бориса Немцова Жанна НемцоваФото: DW/S. Englert

"Я не помню ни одной премии - европейской, американской, российской, - которая бы присуждалась неизвестным людям, которые на самом деле совершили геройский поступок. И, может быть, даже более геройский, чем те люди, у которых есть активистский бэкграунд. Потому что у этих людей уже по определению есть поддержка", - объяснила решение глава фонда Бориса Немцова его дочь Жанна в программе "DW Новости Шоу". По словам Жанны Немцовой, не от политэмигрантов, а именно от тех, кто сегодня находится в России, зависит будущее страны. "Индивидуальный протест почти незаметен, но он требует большего мужества, чем коллективное действие", - уверена она. DW представляет лауреатов премии Бориса Немцова за этот год.

Максим Лыпкань. Акция "Год ада"

Вчерашний московский школьник Максим Лыпкань - самый молодой фигурант уголовного дела по антивоенной статье и единственный из пятерых лауреатов премии, в отношении которого приговор пока не оглашен. Полиция задержала юношу 21 февраля 2023 года, через 11 дней после того, как он достиг совершеннолетия.

Максим Лыпкань (фото из архива)
Максим Лыпкань (фото из архива)Фото: memopzk.org

Лыпканю инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("распространение заведомо ложной информации об использовании ВС Российской Федерации"). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы. Формальным поводом для обвинения стало интервью Лыпканя "Радио Свободы" 18 февраля 2023 года, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником", а войну - "подлостью по отношению к Украине со стороны России".

Активист анонсировал на 24 февраля митинг на Лубянской площади под названием  "Год ада" и даже подал заявку на его проведение, которую власти, разумеется, отклонили, сославшись на эпидемиологическую обстановку. По оценке правозащитников, именно эта акция стала поводом для уголовного преследования Лыпканя. Помещенный в СИЗО после ареста, юноша, по их словам, подвергся издевательствам со стороны сокамерников: ему выбрили ирокез и угрожали сексуальным насилием.

Мария Пономаренко. "Формирование негативного отношения к действиям ВС РФ"

44-летняя жительница Барнаула Мария Пономаренко работала журналистом для портала RusNews, а также, по версии следствия, участвовала в ведении другого Telegram-канала "Цензуры нет" с более чем тысячей подписчиков. 29 марта 2022 года за пост в этом Telegram-канале, который был посвящен удару российских ВКС по драмтеатру в Мариуполе и гибели более 300 мирных жителей, против неустановленного лица было возбуждено уголовное дело.

Мария Пономаренко во время судебного процесса
Мария Пономаренко во время судебного процессаФото: Andrej Bock

23 апреля 2022 года обвиняемой по нему стала Мария Пономаренко. Следствие посчитало, что она действовала с целью "формирования негативного отношения к действиям ВС РФ", а также "испытывала стойкую неприязнь к главе государства". 15 февраля 2023 года суд приговорил Пономаренко - мать двух несовершеннолетних девочек - 13 и 16 лет - к 6 годам колонии.

"Это только кажется, что пока ты сидишь у себя в квартире, ты один. Нет! Начни говорить, начни что-то делать", - заявила Пономаренко в своем последнем слове на суде. После приговора Марию на несколько дней отправили в психиатрическую больницу, где, по ее словам, ее избили санитары. 

Владимир Румянцев: "Между "противно" и "страшно" я выбрал последнее"

62-летнего кочегара и радиолюбителя из Вологды Владимира Румянцева обвинили в "о дезинформации о ВС" за то, что он рассказывал о войне с помощью любительской радиостанции. После начала войны в Украине Румянцев начал ретранслировать политические передачи, авторы которых выступали с антивоенных позиций, а также подкасты "Медузы", "Радио Свобода", "Эха Москвы". В апреле 2022 года станцию засекли сотрудники ФСБ. Румянцев стал первым в Вологде обвиняемым по статье УК о "фейках" о российской армии.

Владимир Румянцев за стеклом
Владимира Румянцева приговорили к трем года колонииФото: nemtsovfund.org

В декабре 2022 года Владимира Румянцева признали виновным и приговорили к трем года колонии за то, что он разместил на своей странице в социальной сети шесть видеороликов "с заведомо ложной информацией", а также в течение недели в апреле 2022 года "транслировал на определенной радиочастоте" аналогичную "заведомо ложную информацию".

"Как-то не воспринимаю я себя героем. Просто из двух дорог, по которым надо идти дальше, между "противно" и "страшно" я выбрал последнее", - написал он порталу "ОВД-Инфо" в письме из тюрьмы.

Михаил Симонов. Подорвал авторитет ВС РФ

63-летний работник вагона-ресторана РЖД Михаил Симонов в марте 2023 года был приговорен к семи годам колонии за два комментария в социальной сети "Вконтакте" о ракетно-бомбовых ударах по Киеву и Мариуполю: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей" (такие слова Симонов написал над фотографией Мариупольского драмтеатра. - Ред.).

Михаил Симонов рядом с полицейскими
Михаил Симонов в марте 2023 года был приговорен к семи годам колонии за два комментария в соцсетиФото: Aleksander Astahov

Этими впоследствии удаленными самим автором комментариями, по мнению суда, он "ввел читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооруженных сил при проведении специальной военной операции, а также подорвал их авторитет и дискредитировал, поскольку, по данным Минобороны России, информация о якобы убийстве российскими военнослужащими мирных жителей в Киеве и Мариуполе действительности не соответствует".

"Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь - это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают", - подчеркнул Симонов в последнем слове на суде.

Никита Тушканов: "Мое государство развязало войну"

29-летний учитель истории из Республики Коми Никита Тушканов был приговорен к 5,5 годам колонии за "дискредитацию российской армии" и "оправдание терроризма" (посты в соцсети "Вконтакте" про взрыв Крымского моста).

Никита Тушканов за решеткой
Никита Тушканов приговорен к 5,5 годам колонии за "дискредитацию российской армии" и "оправдание терроризма"Фото: Viktor Bobyr

Записи позже были удалены, но, по данным "Медиазоны", в одной из них, в частности Тушканов написал: "Моя страна так яростно боролась с фашизмом, что стала фашистской". Кроме того, по версии следствия, он разместил на своих страницах три видео, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту и его последствия, добавив подпись "Подарочек на день рождения Путлеру…", а также комментарии к этим постам.

"Мое государство развязало войну в Украине в 2014-м, а в феврале 2022 года оно во главе с президентом развязала полномасштабную войну и вовлекла при этом весь мир, развязав мировую войну, третью. Именно мое государство обрекло на гибель десятки тысяч людей и на страдания - миллионы", - заявил Тушканов в последнем слове во время судебного процесса.

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