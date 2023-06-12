Рядовые россияне: что известно о лауреатах премии Немцова

Никто из них не был политиком до ареста и приговора: все попали под каток судебной машины РФ за свои высказывания против войны в Украине. DW - о лауреатах премии Немцова за смелость за 2023 год.

Лауреатами премии имени Бориса Немцова за смелость в 2023 году стали пять россиян, которых правозащитники признали политзаключенными: Максим Лыпкань, Мария Пономаренко, Владимир Румянцев, Михаил Симонов и Никита Тушканов. Никто из них не был политиком или известным общественным активистом до ареста и приговора: все они попали под каток российской судебной машины за свои высказывания против войны в Украине.

Глава фонда Бориса Немцова Жанна Немцова Фото: DW/S. Englert

"Я не помню ни одной премии - европейской, американской, российской, - которая бы присуждалась неизвестным людям, которые на самом деле совершили геройский поступок. И, может быть, даже более геройский, чем те люди, у которых есть активистский бэкграунд. Потому что у этих людей уже по определению есть поддержка", - объяснила решение глава фонда Бориса Немцова его дочь Жанна в программе "DW Новости Шоу". По словам Жанны Немцовой, не от политэмигрантов, а именно от тех, кто сегодня находится в России, зависит будущее страны. "Индивидуальный протест почти незаметен, но он требует большего мужества, чем коллективное действие", - уверена она. DW представляет лауреатов премии Бориса Немцова за этот год.

Максим Лыпкань. Акция "Год ада"

Вчерашний московский школьник Максим Лыпкань - самый молодой фигурант уголовного дела по антивоенной статье и единственный из пятерых лауреатов премии, в отношении которого приговор пока не оглашен. Полиция задержала юношу 21 февраля 2023 года, через 11 дней после того, как он достиг совершеннолетия.

Максим Лыпкань (фото из архива) Фото: memopzk.org

Лыпканю инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("распространение заведомо ложной информации об использовании ВС Российской Федерации"). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы. Формальным поводом для обвинения стало интервью Лыпканя "Радио Свободы" 18 февраля 2023 года, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником", а войну - "подлостью по отношению к Украине со стороны России".

Активист анонсировал на 24 февраля митинг на Лубянской площади под названием "Год ада" и даже подал заявку на его проведение, которую власти, разумеется, отклонили, сославшись на эпидемиологическую обстановку. По оценке правозащитников, именно эта акция стала поводом для уголовного преследования Лыпканя. Помещенный в СИЗО после ареста, юноша, по их словам, подвергся издевательствам со стороны сокамерников: ему выбрили ирокез и угрожали сексуальным насилием.

Мария Пономаренко. "Формирование негативного отношения к действиям ВС РФ"

44-летняя жительница Барнаула Мария Пономаренко работала журналистом для портала RusNews, а также, по версии следствия, участвовала в ведении другого Telegram-канала "Цензуры нет" с более чем тысячей подписчиков. 29 марта 2022 года за пост в этом Telegram-канале, который был посвящен удару российских ВКС по драмтеатру в Мариуполе и гибели более 300 мирных жителей, против неустановленного лица было возбуждено уголовное дело.

Мария Пономаренко во время судебного процесса Фото: Andrej Bock

23 апреля 2022 года обвиняемой по нему стала Мария Пономаренко. Следствие посчитало, что она действовала с целью "формирования негативного отношения к действиям ВС РФ", а также "испытывала стойкую неприязнь к главе государства". 15 февраля 2023 года суд приговорил Пономаренко - мать двух несовершеннолетних девочек - 13 и 16 лет - к 6 годам колонии.

"Это только кажется, что пока ты сидишь у себя в квартире, ты один. Нет! Начни говорить, начни что-то делать", - заявила Пономаренко в своем последнем слове на суде. После приговора Марию на несколько дней отправили в психиатрическую больницу, где, по ее словам, ее избили санитары.

Владимир Румянцев: "Между "противно" и "страшно" я выбрал последнее"

62-летнего кочегара и радиолюбителя из Вологды Владимира Румянцева обвинили в "о дезинформации о ВС" за то, что он рассказывал о войне с помощью любительской радиостанции. После начала войны в Украине Румянцев начал ретранслировать политические передачи, авторы которых выступали с антивоенных позиций, а также подкасты "Медузы", "Радио Свобода", "Эха Москвы". В апреле 2022 года станцию засекли сотрудники ФСБ. Румянцев стал первым в Вологде обвиняемым по статье УК о "фейках" о российской армии.

Владимира Румянцева приговорили к трем года колонии Фото: nemtsovfund.org

В декабре 2022 года Владимира Румянцева признали виновным и приговорили к трем года колонии за то, что он разместил на своей странице в социальной сети шесть видеороликов "с заведомо ложной информацией", а также в течение недели в апреле 2022 года "транслировал на определенной радиочастоте" аналогичную "заведомо ложную информацию".

"Как-то не воспринимаю я себя героем. Просто из двух дорог, по которым надо идти дальше, между "противно" и "страшно" я выбрал последнее", - написал он порталу "ОВД-Инфо" в письме из тюрьмы.

Михаил Симонов. Подорвал авторитет ВС РФ

63-летний работник вагона-ресторана РЖД Михаил Симонов в марте 2023 года был приговорен к семи годам колонии за два комментария в социальной сети "Вконтакте" о ракетно-бомбовых ударах по Киеву и Мариуполю: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей" (такие слова Симонов написал над фотографией Мариупольского драмтеатра. - Ред.).

Михаил Симонов в марте 2023 года был приговорен к семи годам колонии за два комментария в соцсети Фото: Aleksander Astahov

Этими впоследствии удаленными самим автором комментариями, по мнению суда, он "ввел читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооруженных сил при проведении специальной военной операции, а также подорвал их авторитет и дискредитировал, поскольку, по данным Минобороны России, информация о якобы убийстве российскими военнослужащими мирных жителей в Киеве и Мариуполе действительности не соответствует".

"Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь - это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают", - подчеркнул Симонов в последнем слове на суде.

Никита Тушканов: "Мое государство развязало войну"

29-летний учитель истории из Республики Коми Никита Тушканов был приговорен к 5,5 годам колонии за "дискредитацию российской армии" и "оправдание терроризма" (посты в соцсети "Вконтакте" про взрыв Крымского моста).

Никита Тушканов приговорен к 5,5 годам колонии за "дискредитацию российской армии" и "оправдание терроризма" Фото: Viktor Bobyr

Записи позже были удалены, но, по данным "Медиазоны", в одной из них, в частности Тушканов написал: "Моя страна так яростно боролась с фашизмом, что стала фашистской". Кроме того, по версии следствия, он разместил на своих страницах три видео, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту и его последствия, добавив подпись "Подарочек на день рождения Путлеру…", а также комментарии к этим постам.

"Мое государство развязало войну в Украине в 2014-м, а в феврале 2022 года оно во главе с президентом развязала полномасштабную войну и вовлекла при этом весь мир, развязав мировую войну, третью. Именно мое государство обрекло на гибель десятки тысяч людей и на страдания - миллионы", - заявил Тушканов в последнем слове во время судебного процесса.

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