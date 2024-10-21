Работа фирмы из США в РФ: в Конгрессе призвали к санкциям

Члены Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена ужесточить санкции против России в нефтегазовой отрасли, поскольку действующие правила, в частности, позволяют крупной американской компании SLB по-прежнему работать в РФ, "смазывая военную машину Путина и финансируя варварское вторжение в Украину". Об этом сообщает в воскресенье, 20 октября, газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо, которое подписали более 50 членов Конгресса. Адресаты письма - госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен.

Парламентарии потребовали объяснить, каким образом нефтесервисная компания SLB, ранее известная под названием Schlumberger, могла импортировать в РФ оборудование на сумму 17,5 млн долларов с августа по декабрь 2023 года. "Мы призываем вас продолжать поддерживать наших украинских союзников, добиваясь более строгих нефтяных санкций с целью эффективно ограничить прибыли Путина", - говорится в письме конгрессменов.

Импорт через третьи страны и расширение бизнеса в РФ

В июле 2023 года SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию "со всех предприятий SLB по всему миру", однако фактически просто перенаправила поставки в Россию, отмечает FT. В частности, по данным издания, продукция SLB на сумму 13 млн долларов поступила в РФ через Китай.

Российский бизнес SLB также продолжил расширяться. С декабря 2023 года вплоть до сегодняшнего дня американская компания разместила на российских веб-сайтах более 1300 вакансий, указывает FT.

Конгрессмен: США должны перестать финансировать и РФ, и Украину

Западные политики до сих пор избегали введения всесторонних санкций против нефтесервисных компаний, работающих в России, опасаясь, что это приведет к сокращению экспорта ископаемых видов топлива и, как следствие, резкому росту цен на нефть, пишет FT.

"Хорошо осознавая беспокойство по поводу цен на бензин на заправке, мы должны прекратить смазывать военную машину Путина, чтобы выиграть эту войну, обеспечить справедливый мир и репарации", - заявил член Конгресса от демократов Ллойд Доггет. Он также отметил, что правительство США, позволяя американским компаниям работать в России, "по сути, финансирует обе воюющих стороны".

Компания SLB, в свою очередь, заявила FT, что не планирует уходить из РФ. При этом она отрицает расширение своего российского бизнеса и утверждает, что соблюдает санкции против Москвы.

В прошлом году украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло SLB в черный список "международных спонсоров войны".