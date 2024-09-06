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Экономика и бизнесГермания

Германия резко увеличила экспорт в Россию в июле

Жан Рофе
6 сентября 2024 г.

Ввоз товаров из Германии в Россию в июле подскочил на 18,9% по сравнению с июнем. Импорт из РФ сократился на 6,5%.

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Грузовые контейнеры в порту Гамбурга (фото из архива)
Грузовые контейнеры в порту Гамбурга (фото из архива)Фото: Marcu Brandt/dpa/picture-alliance

Германия нарастила экспорт продукции в Россию в июле на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 705,5 млн евро. Об этом сообщило в пятницу, 6 сентября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене (Destatis).

При этом июльский экспорт в РФ был на 6,5% ниже, чем годом ранее, когда он уже находился на очень низком уровне в результате российского военного вторжения в Украину.

Импорт российских товаров в ФРГ в позапрошлом месяце снизился по сравнению с июнем на 6,5%, до 147,3 млн евро, по сравнению с июлем 2023 года - на 37,5%.

За первые семь месяцев Германия сократила экспорт продукции на российский рынок на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт в январе-июле рухнул на 56%.

Экспорт и импорт в целом выросли

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле повысился относительно предыдущего месяца на 1,7%, до 130 млрд евро. Объем импорта вырос на 5,4%, до 113,2 млрд евро.

По сравнению с июлем 2023 года экспорт сократился на 1,2%, а импорт снизился на 0,1%.

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