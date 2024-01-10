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Путин заявил, что полон сил для нового президентства

Сергей Гуща
10 января 2024 г.

Путин пообщался с жителями столицы Чукотки, рассказав, что каждый день по два часа занимается спортом. По его словам, он "чувствует в себе силы и энергию для решения стоящих перед страной задач".

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Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря
Президент РФ Владимир Путин, фото из архиваФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Президент России Владимир Путин, несмотря на преклонный возраст, считает себя полным сил для продолжения работы на своем посту. "Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач", - сказал Путин в среду, 10 января, общаясь с жителями административного центра Чукотки Анадыря.

Поездка по отдаленным регионам России является обязательным атрибутом его предвыборной кампании, отмечает агентство dpa. При этом Чукотку Путин посетил впервые за 23 года у власти. В столице Чукотки, которая считается регионом с экстремальным климатом, стоит достаточно умеренный для января мороз - около минус 30 градусов, отмечает "Интерфакс".

Хотя голосование на выборах президента РФ  в марте 2024 года, которое пройдет под жестким государственным контролем, не допускает никакого другого результата,  кроме победы Путина, он все равно пытается мобилизовать общественную поддержку своего режима, отмечает агентство dpa. В Анадыре, где большую часть года царит зимняя погода, президенту показали выстроенные на вечной мерзлоте теплицы, в которых выращивают помидоры.

Позже, общаясь с местными жителями, Путин рассказал о личном, например, что "ежедневно по два часа занимается спортом в зале и бассейне". По его словам, во время учебы на юридическом факультете он дополнительно обучился столярному делу и неплохо зарабатывал на жизнь строительством окон. Он пообещал местным жителям позаботиться о решении региональных проблем, таких как недостаток роддомов. Раненым в Украине российским военным президент РФ пообещал возможность трудоустройства в военкоматах. О проблемах с отоплением жилых домов, которые возникли в ряде городов Московской области и других регионов России, Путин не сказал ни слова.

Слухи о состоянии здоровья Путина

После начала войны РФ против Украине в СМИ неоднократно появлялись cпекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья Путина. В частности, в начале апреля 2022 года расследовательское издание "Проект" написало, что российского президента нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении раковых заболеваний. По его данным, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 29 мая 2022 года опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. Это было первое заявление высокопоставленного российского политика в ответ на спекуляции о болезнях президента РФ. 

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