Путин ужесточил уголовную ответственность за раскрытие данных силовиков

В России начали действовать поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за раскрытие личных данных сотрудников правоохранительных органов и иных силовых ведомств. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в пятницу, 11 июня.

Так, за разглашение данных силовиков и их родственников, полученных с использованием служебного положения, теперь грозит арест на срок до 4 месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет, штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. А срок принудительных работ за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в ряде случаев увеличен с трех лет до четырех. Речь идет о распространении такой информации без согласия владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по работе.

Личные данные о перемещениях некоторых сотрудников Федеральной службы безопасности России в последние месяцы фигурировали в нескольких резонансных расследованиях, в том числе об отравлении оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и председателя Фонда Бориса Немцова за свободу Владимира Кара-Мурзы-младшего.

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