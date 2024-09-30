Путин расширил состав Совета безопасности РФ до 35 человек

Президент России Владимир Путин увеличил численность членов Совета безопасности РФ до 35 человек. Соответствующий указ размещен в понедельник, 30 сентября, на сайте официального опубликования правовых актов. Новыми членами Совбеза стали первый вице-премьер Денис Мантуров и бывший охранник Путина, а ныне его помощник и секретарь Госсовета РФ, Алексей Дюмин.

Кроме того, в состав Совета безопасности вошли Александр Линец - начальник Главного управления специальных программ президента, а также Вероника Скворцова - руководитель Федерального медико-биологического агентства, в прошлом - министр здравоохранения. В то же время из состава Совбеза исключен временно исполняющий обязанности генерального секретаря партии "Единая Россия" Владимир Якушев, который в сентябре стал первым зампредседателя Совета Федерации.

Председателем Совета безопасности РФ является Владимир Путин, его заместителем - Дмитрий Медведев. В задачи органа входит формирование государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и контроль за ее реализацией. В состав постоянных членов Совета входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти. С мая 2024 года секретарем Совбеза является бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его предшественник Николай Патрушев назначен на должность помощника Путина.