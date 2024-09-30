  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин расширил состав Совета безопасности РФ до 35 человек

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

Новыми членами Совбеза стали первый вице-премьер Денис Мантуров, Александр Линец, Виктория Скворцова и бывший охранник Путина Алексей Дюмин.

https://p.dw.com/p/4lGK2
Заседание Совета безопасности РФ
Заседание Совета безопасности РФФото: Aleksei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Президент России Владимир Путин увеличил численность членов Совета безопасности РФ до 35 человек. Соответствующий указ размещен в понедельник, 30 сентября, на сайте официального опубликования правовых актов. Новыми членами Совбеза стали первый вице-премьер Денис Мантуров и бывший охранник Путина, а ныне его помощник и секретарь Госсовета РФ, Алексей Дюмин.

Кроме того, в состав Совета безопасности вошли Александр Линец - начальник Главного управления специальных программ президента, а также Вероника Скворцова - руководитель Федерального медико-биологического агентства, в прошлом - министр здравоохранения. В то же время из состава Совбеза исключен временно исполняющий обязанности генерального секретаря партии "Единая Россия" Владимир Якушев, который в сентябре стал первым зампредседателя Совета Федерации.

Председателем Совета безопасности РФ является Владимир Путин, его заместителем - Дмитрий Медведев. В задачи органа входит формирование государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и контроль за ее реализацией. В состав постоянных членов Совета входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти. С мая 2024 года секретарем Совбеза является бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его предшественник Николай Патрушев назначен на должность помощника Путина.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.27 фото
external

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Владимир Путин накануне вечером на российском Совбезе говорил о применении ядерного оружия в случае "критической угрозы". Он предложил рассматривать агрессию против страны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства как совместное нападение на Россию. Это происходит на фоне визита в США Владимира Зеленского. Услышан ли был кремлевский сигнал на Западе?
Конфликты26 сентября 2024 г.29:46 мин.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на военном параде в честь празднования Дня победы, 9 мая 2024 года.

Белоусов, Шойгу, Патрушев, Герасимов: новый пазл Путина

Белоусов, Шойгу, Патрушев, Герасимов: новый пазл Путина

Главным изменением в силовом аппарате России стал приход Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Что еще меняется, а что пока - нет: оценки перестановок западными экспертами.
Политика14 мая 2024 г.
Показать еще