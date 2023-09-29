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Путин предложил выйти из конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Конвенция Совета Европы запрещает дискриминацию национальных меньшинств и ассимиляцию вопреки их воле. Президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции.

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Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, внес в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Комитет министров Совета Европы в сентябре 2022 года существенно ограничил полномочия российского эксперта в комитете, созданном для контроля исполнения странами-участницами обязательств в рамках конвенции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, Москва лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, отмечается далее. Выход из конвенции "позволит избежать дискриминационного отношения" к России, утверждают авторы законопроекта.

Конвенция запрещает, в частности, ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле, их дискриминацию, а также предусматривает право нацменьшинств на свободное использование их языка. Россия подписала документ в феврале 1996 года.

Исключение России из Совета Европы

После начала военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров СЕ приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте этот же года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию. В феврале 2023 года Госдума РФ приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 международного договора с организацией, в том числе конвенции о правах человека.

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