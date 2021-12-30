 Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2021

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Россия

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов

Закон, подписанный Путиным, разрешает внесудебную блокировку сайтов, которые по мнению властей РФ, оправдывают экстремизм.

Скриншот с портала ОВД-Инфо

Скриншот с портала "ОВД-Инфо"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает во внесудебном порядке блокировку сайтов, по мнению властей, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе российской Госдумы.

Под блокировку подпадут также информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами "О противодействии экстремистской деятельности" или "О противодействии терроризму". 

Кроме того, мера распространится на сайты, торгующие поддельными документами. Речь, по словам экспертов, идет, в частности, о сертификатах о вакцинации и результатах ПЦР-тестов.

Достаточно обращения генпрокурора РФ

Для соответствующих шагов достаточно обращения генерального прокурора РФ или его заместителей. Осуществлять блокировку будет Роскомнадзор.

Как указали в Госдуме, закон также подразумевает создание единой государственной системы биометрии. "Положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ", - добавили в пресс-службе.

Закон вступил в силу в момент его опубликования 30 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 года после акций против внесения поправок в конституцию.

"ОВД-Инфо": Не становитесь инструментом в руках цензоров

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" написал петицию, в которой обратился к IT-компаниям с просьбой "не становиться инструментом в руках цензоров".

Ранее, 25 декабря, Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо". Решение о блокировке принял Луховицкий суд Московской области.

В конце сентября Минюст РФ внес "ОВД-Инфо" в реестр "незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента". Правозащитный медиапроект заявил, что "это акт политического давления, который произошел на фоне большой общественной кампании за отмену законодательства об "иноагентах", запущенной "ОВД-Инфо" и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями".

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    Автор: Сергей Елкин


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