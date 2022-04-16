 Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией | Новости из Германии о России | DW | 16.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией

В КоАП появится статья с наказаниями за отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Гражданам грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток.

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за "публичное отождествление" целей и действий СССР и нацистской Германии, а также отрицание "решающей роли" и "гуманитарной миссии" СССР во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена новая статья, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

При повторном нарушении штрафы для граждан повысятся до 5000 рублей, для должностных лиц - до 20 000 рублей, для юридических лиц - до 100 000 рублей. Кроме того, должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок от шести месяцев до года, юридическим лицам - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отрицание "решающей роли" СССР в разгроме нацизма незаконно с 2021 года

Законопроект был одобрен Советом Федерации 13 апреля. За неделю до этого, 6 апреля, поправки в КоАП в заключительном, третьем чтении приняла Госдума.

Отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы" было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:58

Президент ФРГ выступил с речью к 80-летию нападения на СССР (18.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

День памяти и скорби: в Германии почтили память жертв нападения нацистской Германии на СССР (22.06.2021)  

Надписи на Рейхстаге 75 лет спустя: в Германии сохранили автографы солдат Красной Армии (08.05.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну  

Эмигранты из РФ получат защиту в Германии без бюрократических проволочек  

Что ждет РФ в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО  