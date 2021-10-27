 В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2021

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Россия

В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией

До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.

Заседание Госдумы РФ, октябрь 2021 года

Заседание Госдумы РФ, октябрь 2021 года

В Госдуму России внесен законопроект, который предусматривает наказания за отождествление действий и целей СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Документ зарегистрирован на сайте Думы в среду, 27 октября.

Предлагается штрафовать граждан на сумму от 1000 до 2000 рублей или подвергать административному аресту до 15 суток. Должностные лица могут оштрафовать на сумму от 1000 до 4000 рублей, юридические лица - от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении запрета гражданам грозит штраф до 5000, должностным лицам - до 20 тысяч, юрлицам – до 100 тысяч рублей.

В начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который запрещает отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом", а также отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки рекомендовал подготовить сам Путин в январе по итогам заседания Совета по культуре и искусству. 25 мая законопроект приняла Госдума в первом чтении, 9 июня - в третьем, окончательном чтении.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


Смотреть видео 38:12

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке.

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