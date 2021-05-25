Госдума РФ приняла закон о решающей роли СССР в победе над нацизмом

Закон, запрещающий публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, в среду, 9 июня, был принят Госдумой РФ в третьем, заключительном чтении.

Эти нововведения будут внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В случае вступления закона в силу после подписания его президентом Владимиром Путиным в России, кроме прочего, будет запрещено публично отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии.

Данные ограничения будут распространяться на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещаемых в СМИ и интернете.

В начале апреля 2021 года, после судебного процесса против оппозиционера Алексея Навального по делу о "клевете" на ветерана, Путин одобрил поправки об административной и уголовной ответственности за публичное оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь за такие действия можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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