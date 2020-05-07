 Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2021

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Европа

Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране

Латвийский президент расценивает Вторую мировую войну как "чужую" для латышей. По словам Эгилса Левитса, после ее окончания одна оккупационная власть сменила другую и страна не получила освобождения.

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс

Эгилс Левитс

По словам президента Латвии Эгилса Левитса, окончание Второй мировой войны в Европе не принесло освобождение его стране. "К сожалению, (…) в Латвии с окончанием войны одна оккупационная власть сменила другую", - говорится в комментарии главы государства для СМИ, опубликованном его пресс-службой в субботу, 8 мая, по случаю годовщины разгрома нацизма.

"Нам этот день освобождения не принес, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и многими другими европейскими народами, которым эта дата принесла свободу", - указал Левитс, подчеркнув, что освобождение Латвии пришло лишь "через 45 лет после того, как стали свободными народы Западной Европы, когда мы восстановили свою независимость".

Вторая мировая - война чужая для Латвии

Латвийский президент настаивает на том, что Латвия как государство не принимала участия во Второй мировой войне: "Для нас эта война была чужой. Наши ребята были призваны в армии обеих воюющих сторон, они сражались за чужие цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв. Надо сказать, что Латвия относится к тем странам, которые во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство, пострадали больше всего".

В память о разгроме нацизма и жертвах Второй мировой войны 8 мая Эгилс Левитс возложил венок на Рижском братском кладбище.

В своем комментарии он напомнил, что 9 мая отмечается День Европы, который объединяет "все страны Европейского Союза, в том числе и Латвию, и мы вместе создаем будущее Европы".

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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