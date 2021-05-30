 Путин обвинил США в использовании доллара в политических целях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2021

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Мир

Путин обвинил США в использовании доллара в политических целях

По словам президента РФ, если нефтяники "уйдут от расчетов в долларах", это станет "очень серьезным ударом" по денежной единице США.

Купюры доллара

Купюры доллара

Президент России Владимир Путин обвинил США в использовании их национальной валюты как инструмента для экономической и политической борьбы. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

По версии Путина, Вашингтон "наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте". Президент России также обнародовал сценарий, при котором нефтяники "уйдут от расчетов в долларах". Это будет "очень серьезным ударом" по денежной единице Соединенных Штатов, уверен Владимир Путин. Он, однако, добавил, что Россия пока не намерена использовать "эти инструменты в какой-то политической возне".

РФ отказывается от долларов в структуре ФНБ

Накануне, 3 июня, министр финансов Антон Силуанов завил, что Россия в течение месяца откажется от долларов США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив их долю с 35 проц до нуля.

Доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40 и 30 процентов соответственно, указали в Минфине. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото. Ведомство объяснило решение "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".

Обострение противостояния Москвы и Вашингтона

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля американский президент Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

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    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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