Путин обвинил США в использовании доллара в политических целях

Президент России Владимир Путин обвинил США в использовании их национальной валюты как инструмента для экономической и политической борьбы. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

По версии Путина, Вашингтон "наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте". Президент России также обнародовал сценарий, при котором нефтяники "уйдут от расчетов в долларах". Это будет "очень серьезным ударом" по денежной единице Соединенных Штатов, уверен Владимир Путин. Он, однако, добавил, что Россия пока не намерена использовать "эти инструменты в какой-то политической возне".

РФ отказывается от долларов в структуре ФНБ

Накануне, 3 июня, министр финансов Антон Силуанов завил, что Россия в течение месяца откажется от долларов США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив их долю с 35 проц до нуля.

Доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40 и 30 процентов соответственно, указали в Минфине. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото. Ведомство объяснило решение "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".

Обострение противостояния Москвы и Вашингтона

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля американский президент Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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