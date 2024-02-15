Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к России

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock), обвинив ее во враждебном отношении не только к России, но и к собственной стране. В интервью журналисту Павлу Зарубину, выдержки из которого были обнародованы вечером в среду, 14 февраля, российский лидер, комментируя энергетическую политику германского правительства, заявил: "Трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны, своего народа".

По словам президента РФ, партия "зеленых", членом которой является Анналена Бербок, спекулирует "на страхах людей и разжигают эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить в мире в связи с изменением климата". "А потом, спекулируя на этих страхах, самими же разжигаемыми, проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти", - сказал Путин, отметив, что в Германии сейчас как раз "возросла угольная генерация, и никакой зеленой повестки нет".

Агентство dpa отмечает, что Путин, критикуя Бербок, очевидно, имел в виду стремление правительства ФРГ освободить Германию от зависимости от российского газа на фоне войны России против Украины. Кроме того, Анналена Бербок самым решительным образом критикует вооруженную агрессию России и выступает за мощную поддержку Киева со стороны Европы.

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