Путин об "иноагентах": что имел в виду президент РФ?

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Президент РФ Владимир Путин в беседе с членами Совета по правам человека назвал "комичными" примеры ущемления прав тех, кого российская власть назвала "иностранным агентом". Им и Сергею Елкину - не до смеха.
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