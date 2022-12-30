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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си ЦзиньпинФото: Alexandr Demyanchuk/Sputnik/AFP
ПолитикаРоссия

Путин и Си провели переговоры по видеосвязи

Павел Мыльников
1 ч. назад

В беседе с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность усилить стратегическое партнерство Пекина и Москвы. Кремль ожидает визит лидера КНР в 2023 году.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в пятницу, 30 декабря, проходивших по видеосвязи, обсудили в числе прочего отношения между их странами. Диалог длился около восьми минут, передает агентство Reuiters.

Путин подчеркнул, что нацелен на углубление сотрудничества в военной сфере, в частности между вооруженными силами РФ и КНР. Си в свою очередь заверил собеседника, что Китай готов к глобальному партнерству с Россией в условиях "сложной международной обстановки". Кроме того, китайский лидер выразил готовность обсуждать с Путиным "на регулярной основе" международные отношения и актуальные вопросы, интересующие обе стороны.

Российский президент отметил, что ожидает китайского лидера в Москве с государственным визитом весной 2023 года. Такой визит, по словам Путина, "продемонстрирует всему миру прочные российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Президент ФРГ просил лидера КНР повлиять на Путина

Неделей ранее, 20 декабря, председатель КНР провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Среди прочего они обсудили агрессивную войну РФ против Украины. Германский политик попросил Си повлиять на Путина, указали в канцелярии Штайнмайера.

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