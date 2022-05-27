Путин и "коллективный Запад", или Бойся своих желаний!

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Нарратив о "коллективном Западе", который ополчился против России, кремлевская пропаганда активно использовала еще до начала вторжения РФ в Украину. Карикатура DW - об игре воображения хозяина Кремля.
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