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Портреты Леонида Пасечника и Владимира Путина во время проведения в Луганске "референдума" о вхождении в Россию
Портреты Леонида Пасечника и Владимира Путина во время проведения в Луганске "референдума" о вхождении в РоссиюФото: AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Главы "ДНР" и "ЛНР" поехали в Москву оформлять аннексию

Евгений Жуков
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 сентября.

https://www.dw.com/ru/pusilin-i-pasecnik-poehali-v-moskvu-oformlat-anneksiu-dnr-i-lnr/a-63259259

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 сентября (время московское).

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В Беларуси началась "внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности" войсковой части 06752 ВВС. По данным "Нашей нивы", речь идет об авиабазе в Мачулищах. Минобороны в Минске сообщило, что проверка проводится "в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО" и будет продолжаться в течение месяца.

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Госдума проведет внеплановое заседание по "референдумам", проведенным на оккупированных территориях Украины, в понедельник, 3 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, перед этим пройдет заседание Совета Госдумы. Сегодня, 28 сентября, Володин провел совещание с главами думских фракций по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к РФ на своем заседании 4 октября.

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что к словам Владимира Путина следует относиться серьезно. Выступая накануне вечером на мероприятии в Берлине, посвященном памяти своего предшественника Гельмута Коля (Helmut Kohl), она подтвердила эту точку зрения, высказанную ранее в одном из интервью. В свете последних угроз Москвы применить ядерное оружие Меркель добавила: "Воспринимать слова серьезно, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости - мудрости, которая помогает сохранить существующее пространство для маневра или, что не менее важно, даже создать новое".

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Главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву, чтобы "завершить процедуру вхождения в состав России". Об отъезде Пушилина сообщило РИА "Новости", а Пасечника - пресс-служба "правительства" "ЛНР".

Перед выездом в Москву Пасечник опубликовал в Telegram обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России "на правах субъекта Российской Федерации". Аналогичное письмо к Путину обнародовал и глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что этот регион также намерен сегодня же обратиться российскому президенту с той же просьбой.

Хроника событий 28 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 сентября 15.00 - 23.59 >>>

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