Евросоюз предложил восьмой пакет санкций против России

В новый пакет санкций Евросоюза против РФ войдут потолок цен на российскую нефть, ограничение на экспорт товаров и услуг из ЕС в Россию и на импорт российской продукции. В санкционном списке уже 1300 лиц и организаций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на экстренном совместном выступлении в Брюсселе в среду, 28 сентября, обнародовали содержание нового, уже восьмого, пакета жестких санкций в отношении России.

"Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень. Фальшивые "референдумы", организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие - это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию", - заявила фон дер Ляйен.

Новые запреты на ввоз российских товаров в ЕС

Еврокомиссия предлагает ввести новые масштабные запреты на ввоз российских товаров в Евросоюз. "Это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит РФ дополнительных 7 млрд евро доходов, - уточнила ее глава. - Тем самым мы изолируем Россию и еще больше бьем по ее экономике".

Помимо этого, предлагается расширить список товаров и услуг, запрещенных к экспорту из ЕС в Россию. В качестве примеров Урсула фон дер Ляйен назвала авиазапчасти и электронные компоненты, а также определенные химические вещества. "Цель заключается в том, чтобы лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий. Это ослабит российскую экономику и ее способность к модернизации", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Гражданам стран ЕС будет запрещено заседать в управленческих структурах российских государственных компаний, поскольку "Россия не должна извлекать выгоду из европейских знаний и опыта", сказала фон дер Ляйен.

"Группа семи" (G7) в принципе согласилась ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран. В этом пакете будет заложена правовая основа для такого ограничения, уточнила председатель Европейской комиссии.

Санкции за попытки обойти санкции

Кроме того, планируются штрафные меры против тех, кто попытается обойти санкции. Например, в том случае, если компании купят товары в ЕС, привезут их в третьи страны, а затем отправят на продажу в Россию, пояснили Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

После расширения санкционного списка в нем насчитываются более 1300 физических и юридических лиц, сообщил Боррель. Его пополнили лица, которые поддерживают вторжение в Украину, содействуют ему или получают выгоду от него. Среди них: лица, причастные к российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины, - ставленники российских властей в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, российские граждане, организовавшие псевдореферендумы на четырех оккупированных территориях Украины, высокопоставленные чиновники в министерстве обороны РФ, те, кто обеспечивают российскую армию в Украине техникой, вооружениями, в том числе ракетами и истребителями, и участвуют в вербовке еще 300 тысяч солдат, а также лица, которые распространяют дезинформацию о войне и переводят денежные средства на территории, оккупированные Россией.

Санкции коснутся всех оккупированных территорий

Санкции, введенные ранее на территории аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, теперь коснутся всех остальных территорий Украины, оккупированные Россией, в частности частей Запорожской и Херсонской областей. "Организовывая незаконные "референдумы", Кремль следует той же схеме, что мы уже видели в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году. Мы категорически осуждаем эти псевдореферендумы и не признаем их итогов", - заверил Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз и далее будет поддерживать Украину и держаться выбранного курса: "Наша стратегия работает, наши санкции имеют эффект, мы продолжим ослаблять военный потенциал России".

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